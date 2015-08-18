به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هاشم هاشم زاده هریسی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیت و نقش، جایگاه و اهمیت عرصه خبرنگاری اظهار داشت: خبرنگاران قشر آگاهی بخش جامعه هستند و عرصه خبرنگاری عرصه حساسی است و همچون راه رفتن در یک پرتگاه و یا گام برداشتن بر روی شمشیر دولبه بوده آمیخته با گرایش های سیاسی و جناحی است.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدوارم خبرنگاران جامعه ما با گام برداشتن در این مسیر پر ثواب و البته پرگناه، حقایق را به مردم برسانند و با اجتناب از دخیل کردن گرایش های فردی و جمعی، جناحی و یا اغراض شخصی و برداشت های ذهنی که سبب وارونه شدن اخبار و حقایق می شوند، اخبار را درست منعکس سازند وبا قدم برداشتن در راه مستقیم به رضای الهی برسند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید برحفظ تعادل، احترام، ادب و زیبا سخن گفتن و پرهیز از تهمت، حرمت شکنی و بهتان در موارد مختلف ابراز داشت: زبان خطرناک ترین عضو بدن است و بر اساس احکام حتی باید با دشمن هم زیبا سخن بگوییم تا اتمام حجت شود و متوجه باشیم که اگر درست عمل کنیم و زمینه ای برای نفوذ نداشته باشیم، دشمن کاری از پیش نخواهد برد.

وی در ادامه اظهار داشت: سیاست در اسلام از دین جدا نبوده و در کتب علمای فقه آمده و به معنای تدبیر صحیح بوده و برای خودسازی، تزکیه نفس و مدیریت آن و جامعه سازی برای رسیدن به کمال مطرح شده است چرا که خانه ها خشت اولیه اجتماع هستند و سیاستگزاری درست در خانه ها می تواند جامعه را به سوی کمال و تقوا رهنمون سازد.

حجت الاسلام هاشم زاده هریسی با بیان این که خداوند بر اساس مصلحت و حکمت حقوق الله را مورد عفو و بخشش قرار می دهد اما در حقوق الناس نه شفاعت ائمه کارساز است نه توبه، حقوق الناس را مقدم بر حقوق الله دانست و گفت: درحقوق الناس راهی جز رضایت طرف نیست و به خاطر همین حساسیت؛ حقوق الناس ذو وجهین بوده و دو جنبه است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری فرهنگ، رعایت اعتدال، اخلاقیات و حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و ملی را از اهداف اصلی انقلاب اسلامی برشمرد و ضمن تأکید بر عملی نمودن و نهادینه ساختن قانون اساسی در بطن جامعه گفت: قانون اساسی ما متعالی است و باید بیش تر در جامعه مورد توجه واقع شده و عملی شود.

حجت الاسلام هاشم زاده هریسی در پایان اظهار داشت: در این خصوص دست کم ۶۰ مصداق را می توان عنوان کرد که نشان می دهند به علت عدم رعایت قانون اساسی دچار نقض یا شبحه شده ایم.