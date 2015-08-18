به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی در مراسم میثاق با شهیدان که با حضور مردم شهرستان ورامین و به یاد شهید محمد رضا محمدی نژاد برگزار شد، اظهار داشت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهدای انقلاب است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: امروز به برکت خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و بسیاری از مردم جهان به نظام اسلامی ایران دلبستگی دارند.

وی با اشاره به حوادث منطقه به ویژه یمن ادامه داد: صفحات تاریخ جنایات آل سعود را ثبت کرده است همانگونه که امروز جنایات وحشیانه این رژیم علیه مردم مظلوم و بی دفاع یمن را به ثبت رسانده و قطعا به زودی حکام زورگوی منطقه نیز به زباله دان تاریخ خواهند پیوست.

محمودی اضافه کرد: شاید تا چند سال قبل ماهیت اصلی آل سعود برای بسیاری از مردم مشخص نبود اما امروز نه تنها مسلمانان بلکه مردم جهان، ماهیت رژیم آل سعود را شناخته و جنایات ددمنشانه این رژیم را محکوم می کنند.

وی عنوان کرد: فرقه ضاله وهابیت که عربستان سعودی پرچمدار آن است ضربات مهلک و جبران ناپذیری را به اسلام وارد کرده و امروز باید مسلمان در یک صف واحد با این فرقه مقابله کنند.

محمودی بیان داشت: اگرچه امروز عربستان سعودی مورد حمایت مادی و معنوی استکبار جهانی قرار دارد اما اگر مسلمانان متحد و یکپارچه شوند می توانند با پرچمداران فرقه وهابیت مقابله کنند.

وی متذکر شد: امروز وهابیت به اسم اسلام به خود اسلام ضربه می زند به همین خاطر باید خطر وهابیت به جوانان کشور گفته شود.

محمودی افزود: گروه های تروریستی نظیر داعش و القاعده که امروز به اسم اسلام دست به جنایت در مناطق مختلف جهان می زنند زاییده تفکر وهابیت هستند و امروز باید ریشه های این تفکر انحرافی برای آینده سازان کشور بیان شود.

وی ادامه داد: جوانان کشور تشنه حقیقت هستند و اگر برنامه های متنوع و به روز برای آنان پیش بینی شود قطعا شاهد تأثیرگذاری عمیق و شگرفی در دیدگاه ها و باورهای آنان خواهیم بود.