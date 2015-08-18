به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمد فرهادی عصر امروز در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه کشوری سال ۹۳ که با حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: توجه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کیفیت دوره های آموزشی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد. در برنامه دکتر روحانی و همچنین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث توسعه علم و فناوری نیز به مسئله کیفیت در آموزش عالی توجه ویژه ای شده است و در برنامه وزارت علوم نیز قرار دارد.

وی افزود: دانشگاههای ما باید به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین حرکت کنند در حال حاضر رشته های تحصیلی دانشگاهها در حال بازنگری است تا کارآمدتر شوند. رشته های عملی ما، رشته های فنی مهندسی ما باید بتوانند کارآموزی و کارورزی داشته باشند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تا پایان تابستان امسال حدود ۳۰۰ رشته تحصیلی بازنگری می شود. گروههای مختلف بر روی این مسئله در حال فعالیت هستند که این رشته ها بیشتر جنبه عملی داشته باشند.

وی با اشاره به ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان گفت: امسال به دانشگاهها ابلاغ کرده ایم که ۲۰ درصد نخبگان در دانشگاههای تپ یک بدون آزمون در مقاطع بالاتر پذیرش شوند و همچنین ۱۰ درصد دانشجویان نخبه در دانشگاهها تیپ ۲ بدون آزمون در مقاطع بالاتر پذیرش شوند.

فرهادی افزود: در حال حاضر ۲۹ هزار نفر در مرکز جذب اعضای هیئت علمی ثبت نام کرده اند که وزارت علوم فقط ۲ هزار نفر از آنها را جذب خواهد کرد ولی با این وجود نخبگان در اولویت استخدام هیئت علمی وزارت علوم قرار دارند که این مسئله به زودی به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تسهیلاتی که به نخبگان ارائه می شود اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد هزینه فرصت مطالعاتی شش ماهه نخبگان توسط وزارت علوم پرداخت می شود.

وی همچنین با اشاره به سند آمایش آموزش عالی تصریح کرد: وزارت علوم تا پایان تابستان سند را ارائه خواهد کرد.

فرهادی در پایان یادآور شد: آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی تغییرات قابل توجهی داشته و در این تغییرات به بحث پژوهش و فناوری توجه ویژه ای شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.