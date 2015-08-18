به گزارش خبرنگار مهر، دکترنصراله سجادی عصر امروز سه شنبه در بازدید از تمرین آماده سازی تیم ملی ووشوی بزرگسالان ایران، تصریح کرد: حضور در اردوی تیم های ملی رشته های مختلف را از وظایف خود می دانم و در همین راستا بازدید از تمرینات تیم های ملی مختلف را در برنامه های خود گنجانده ام تا با مسوولان فدراسیون ها، مربیان و ورزشکاران صحبت کرده و مشکلات و شرایط آنان را جویا شوم.

وی در مورد حضورش در اردوی تیم ملی ووشو گفت: ووشو همواره در بازیهای آسیایی برای ورزش ایران مدال آور بوده است و اکنون نیز مسابقات قهرمانی جهان را پیش روی دارد که برای آنان آروزی موفقیت می کنم. ووشو از ورزش هایی است که علاوه بر بخش مردان در بخش زنان نیز نتایج بسیار خوبی کسب می کند. زنان ووشوکار به خوبی توان ورزشکاران محجبه در میادین بین المللی را به اثبات رسانده و از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند که این موفقیت ثمره نگاه یکسان وزارت ورزش و همچنین مسوولان فدراسیون ووشو به دو بخش مردان و زنان است.

سجادی با اشاره به اینکه فدراسیون ووشو مسوولان کاربلدی دارد، گفت: هرگاه تمرینات تیم ملی را از نزدیک تماشا کرده ام، جدیت را نزدیک ووشوکاران دیده ام. ووشو رشته بسیار سختی است که مردم از آن توقع مدال آوری دارند. ووشوکاران تلاش کنند تا دوران قهرمانی پربار برای خود و کشورشان داشته باشند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد احتمالی ورزش ایران در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ عنوان کرد: از هم اکنون نمی توان پیش بینی کرد، چراکه بسیاری از رشته ها در تلاش برای کسب سهمیه هستند و پس از آن کار ما در مدال آوری شروع می شود که در این راستا روی برخی رشته ها چون کشتی، تکواندو، وزنه برداری و دو و میدانی حساب ویژه ای باز کرده ایم.

دکتر سجادی اوایل هفته نیز در اردوی تیم اسکواش جوانان حضور یافت و پیش ازآن نیز رکوردگیری وزنه برداری را در چالوس از نزدیک تماشا کردم.