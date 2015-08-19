بخش سوانح و سوختگی ۵ آذر گرگان تا پایان هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاجی محمدی شامگاه سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: این بخش با ۲۰ تخت فعال و اتاق عمل و اتاق ICU مخصوص سوختگی و در سه طبقه به بیماران سوانح و سوختگی خدمات ارائه می کند.

حاج محمدی به اعتبارات هزینه شده و کل زیربنای این بخش از بیمارستان پنج آذر گرگان اشاره ای نکرد و ارایه اطلاعات در این زمینه را به دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی محول کرد.

وی تصریح کرد: ما در کل استان بیمارستان سوانح و سوختگی نداریم و بیماران ما یا به ساری و یا تهران و استان های اطراف مراجعه می کنند که امیدوار هستیم با افتتاح این مرکز بخشی از نیازهای بیماران استان مرتفع شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: بیمارستان ۵ آذر از سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۴ سال گذشته به عنوان مرکز درمانی شهر گرگان کار خود را آغاز کرده است و به دلیل نوع خدمات تخصصی گیرندگان خدمت این مرکز از تمام سطوح مختلف اجتماع هستند.

وی افزود: راضی کردن همه مراجعین با حجم خدماتی که در این مرکز ارائه می شود غیر ممکن است و در این ۸۴ سال انتظارات آن ها برآورده نشده است.

حاجی محمدی در ادامه اظهار کرد: مرکز ۵ آذر تنها کار درمانی انجام نمی دهد بلکه این بیمارستان، مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی است و دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و رشته های وابسته در این مرکز آموزش می بینند و معاونت آموزشی بالینی بر روند آموزش انها نظارت دارد.

۹۰ درصد خدمات بیمارستان ۵ آذر مبتنی خدمات تخصصی جراحی است

رییس بیمارستان ۵ آذر گرگان تصریح کرد: اما محور کار در این بیمارستان درمان بیمار است و ۹۰ درصد خدمات بیمارستان مبتنی خدمات تخصصی جراحی است.

حاجی محمدی با بیان این که در بیمارستان ۳۰۰ تخت فعال داریم، گفت: ۲۷ نوع خدمت تخصصی از قبیل آزمایشگاه، آنکولوژی، ارتوپد مردان، جراحی زنان و مردان، اعصاب و روان، روان اطفال، دیالیز، رادیوتراپی، سونوگرافی تراکم استخوان، اورژانس روان، پزشکی هسته ای، مراقبت های ویژه تنفسی، چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی در آن ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه پزشکان این بیمارستان متخصص و فوق تخصص هستند، گفت: خدمات تخصصی که بیمارستان ۵ آذر گرگان ارائه می دهد در هیچ بیمارستان استان چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ نوع خدمات قابل ارائه نیست.

حاجی محمدی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۳ هزار عمل جراحی تخصصی در این بیمارستان انجام شد، و نیمی از بیمارانی که در طول سال به این بیمارستان مراجعه می کنند و جراحی می شوند جراحتی ناشی از سوانح و حوادث دارند.

دریافت نشان درجه یک مثبت بیمارستان ۵ آذر گرگان از وزرات بهداشت

رییس بیمارستان پنج آذر گرگان در ادامه گفت: سعی می شود که خدمات مطلوب و به روز در این واحد درمانی ارایه گردد و این مساله باعث شد که بیمارستان پنج آذر گرگان رتبه و نشان درجه یک مثبت را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دریافت کند.

وی تصریح کرد: بازسازی بخش ها، بهبود سیستم گرمایشی و سرمایشی این بیمارستان و بهبود هتلینگ بیمارستان از جمله اقداماتی بود که طی یک سال گذشته برای بهبود وضعیت این بیمارستان انجام شد ولی به دلیل عقب ماندگی زیاد و نیازهای فراوان این بیمارستان این اقدامات کافی و وافی نبوده است.

وی همچنین یادآور شد: سال گذشته دومین دستگاه لینک (LINAK) (شتاب دهنده خطی) ویژه بیماران سرطانی در کشور، در این بیمارستان نصب و راه اندازی شد که برای این دستگاه ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

۹۵ درصد بیماران سرطانی در استان قابل درمان هستند

رییس بیمارستان پنج آذر گرگان اضافه کرد: خدمات تشخیصی، جراحی و درمانی برای بیش از ۹۵ درصد بیماران سرطانی در استان قابل انجام است و در بالای ۹۵ درصد موارد نیاز نیست بیمار سرطانی به خارج استان برای درمان اعزام شود.

حاجی محمدی اورژانس بیمارستان ۵ آذر را غیر استاندار عنوان کرد و گفت: مهم ترین پروژه دانشگاه ارتقای وضعیت اورژانس هاست که در این بیمارستان نیز ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و اورژانس فعلی باید به طور کلی تخریب و بازسازی شود ولی این بازاری نیست که تعطیل بردار باشد بنابراین نیازمند ارائه طرحی هوشمند و بابرنامه است.

وی با بیان این که در حال حاضر ۴۰ تخت در اورژانس داریم گفت: بضاعت ما در این بیمارستان برای این حجم خدمات کافی نیست بنابراین بیمارستان هزار تختخوابی در مرکز استان مصوب شده است که پیگیر احداث آن هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به طرح تحول سلامت گفت: نظر سنجی هایی که انجام شده است نشانگر رضایت بالای ۸۰ درصد مردم از اجرای این طرح است هرچند استحقاق مردم بیشتر از این است.

وی به طرح قاصدک در نظام پرداخت بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: نظام پرداخت در بخش اداری کشور عادلانه نیست و بیمارستان ها هم از این امر مستثنی نیستند. در برنامه قاصدک مقرر شده است بر اساس رتبه شغلی، سابقه خدمت، پست سازمانی و نظر مسئول مافوق امتیاز به پرستار و پرسنل درمان داده شود و بنا بر این امتیاز کارانه به آن ها تعلق گیرد که عدالت کمی رعایت شود.