سناریوی جدید نجات دریاچه ارومیه/ طرح انتقال بزرگ آب کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضازاده گفت: نخستین دستگاه حفر تونل انتقال آب از غرب کشور به دریاچه ارومیه منتقل شده و در حال مونتاژ است و تا ۲ماه آینده نصب این دستگاه تمام و حفر تونل انتقال ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب به این دریاچه آغاز می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: حجم آب تعیین شده از سد کانیسید در غرب کشور با حفر تونلی بیش از ۳۰ کیلومتر به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد. وی زمان آغاز انتقال آب را در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ دانست و تصریح کرد: تونل این پروژه به دو قطعه تقسیم شده که هر قطعه با یک دستگاه حفاری خواهد شد، دستگاه اول هم اکنون در کارگاه درحال مونتاژ است و دستگاه دوم تا بهمن ماه به بندرعباس و سپس به کارگاه منتقل و حفاری دوم نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.

مدیرعامل توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به اینکه زیرساخت های اجرای طرح آماده شده گفت: با توجه به اینکه حفاری دوم از زیرکوه شروع می شود؛ تونل دسترسی برای انتقال دستگاه، احداث شده و هم اکنون در حال حفاری محلی هستیم که دستگاه برای شروع کار باید در آن قرار بگیرد.

رضازاده با اشاره به مطالعات لازم برای انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه تصریح کرد: با توجه به حساسیت های زیست محیطی این پروژه در دریای خزر و دریاچه ارومیه، اجرای آن با در نظر گرفتن همه جوانب انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای مطالعات طرح انتقال آب خزر به ارومیه از بهترین مشاوران ایرانی و خارجی در جهان دعوت به همکاری شده افزود: نتیجه مطالعات تا یک‌سال آینده مشخص و در صورت مثبت بودن آن مراحل بعدی پروژه نیز اجرایی خواهد شد. در صورتی که اصولی بودن اجرای این طرح مشخص نشود، ادامه بقیه روند کار ممکن نیست.