سهم بخش كشاورزي در بودجه سال 85 ، 8/1 درصد كاهش يافته است

سيد جاسم ساعدي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهربا اشاره به افزايش 5/4 درصدي سهم بخش كشاورزي در بودجه سال 85 افزود: بودجه سال 85 براي بخش كشاورزي در برخي رديف ها افزايش و در برخي ديگر كاهش داشته است به طوري كه در مجموع سهم بخش كشاورزي در بودجه سال آينده 5/4 درصد و در بخش آب حدود 12 درصد رشد داشته است .

وي با اظهار نارضايتي از سهم بودجه اختصاص داده شده به بخش كشاورزي در سال 85 گفت: متاسفانه جمع سهم بخش كشاورزي نسبت به سال 84 كمتر شده به طوري كه اين رقم در سال 84 حدود3/6 بوده و سال 85 به 5/4 درصد رسيده است .

ساعدي تاكيد كرد : البته در بودجه سال 85 توجه بيشتري در زمينه شبكه ها و آبهاي مرزي شده ولي در ارتباط با بحث آبخيزداري ، شيلات و آبزيان ، باغباني ، اموردام بودجه تخصيص يافته در مقايسه با سال 84 يا ثابت مانده و يا كاهش يافته است ..

به گفته وي، گزينه هاي مختلفي از سوي كميسيون كشاورزي مجلس مبني بر افزايش بودجه بخش كشاورزي در سال 85 (روي بحث فروش نفت ) ارائه شده كه از هفته آينده در كميسيون تلفيق مطرح خواهد شد .

ساعدي در مورد پيشنهاد افزايش سرمايه بانك كشاورزي تصريح كرد: يكي ديگر از پيشنهادات كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تخصيص اعتباري حدود يك هزار ميليارد تومان با ضمانت دولت به بانك كشاورزي است كه تاييد آن بستگي به تصويب كميسيون تلفيق دارد .