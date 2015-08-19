فتحالله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر اسوههای خدمترسانی خالصانه و بیمنت به مردم هستند و همه مسئولان باید با تاسی از رفتار و کردار این دو شهید عزیز، به مردم خدمت کنند.
نوروزی با اشاره به عدم استقرار برخی ادارات در شهرستان جم اظهار داشت: شهرستان جم با وجود ظرفیتهای بسیار خوبی که دارد هم اکنون در حوزه زیرساختی با مشکلاتی مواجه است که یکی از این مشکلات، عدم استقرار برخی ادارات در شهرستان است.
وی افزود: برخی ادارات در شهرستان نیز از بدو تاسیس تاکنون به صورت نمایندگی اداره میشوند که لازم است در راستای ارتقای این نمایندگیها به اداره نیز گامهای جدیتری برداشته شود.
فرماندار جم از افتتاح اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جم در هفته دولت خبر داد و گفت: با تلاش ها و پیگیری های انجام شده و همراهی خوب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در هفته دولت به طور رسمی آغاز به کار میکند.
وی اضافه کرد: با افتتاح این اداره، نیروی انسانی و تجهیزات لازم خودرویی نیز برای حفظ و حراست از محیط زیست شهرستان تامین میشود.
نوروزی همچنین از ارتقای نمایندگی بیمه سلامت ایران در شهرستان به اداره خبر داد و افزود: در راستای خدماترسانی مطلوبتر به مردم شهرستان، اداره بیمه سلامت ایران نیز در هفته دولت آغاز به کار میکند.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت و روز کارمند و تبریک این هفته، ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای انجام شده، شاهد استقرار تمامی ادارات شهرستان جم باشیم.
