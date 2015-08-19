به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: این آتش سوزی که ظهر یک شنبه در کوه باغله به وقوع پیوست ساعت چهار صبح روز سه شنبه مهار شد.

وی افزود: آتش دوباره ساعت هفت صبح سه شنبه در منطقه آغاز و ادامه یافت که ساعت ۲۰ سه شنبه شب پس از ۵۴ ساعت با تلاش امدادگران و نیروهای محلی معمولان و پلدختر مهار شد.

لزوم ارتقا تجهیزات اطفا حریق جنگلها

بخشدار معمولان گفت: در مهار این آتش سوزی نیروهای منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری معمولان و ۸۰ نفر از اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای بخش معمولان شرکت و حضور فعال داشتند.

محمودی افزود: هم اکنون آتش سوزی در کوه باغله مهار شده با این وجود تعدادی از نیروها به شهر معمولان برای استراحت و تجدید قوا باز گشته و مابقی نیروها برای آتش سوزی احتمالی در منطقه به حالت آماده باش قرار دارند.

بخشدار معمولان بر لزوم ارتقا امکانات و تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق شهرستان پلدختر تاکید کرد و گفت: نیروهای اعزامی به منطقه به علت نبود امکانات اولیه اطفای حریق با دستان خالی و با شاخ و برگ درختان مبادرت به خاموش کردن آتش کردند که این امر نیاز به زمان داشت و توان آنها در گرمای طاقت فرسای تابستان هدر می داد.

محمودی در پاسخ به سوال خبرنگاران که علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده چگونه است افزود: کوه باغله مربوط به شهرستان دوره چگنی است و نقش نیروهای امدادی و محلی معمولان تنها کمک رسانی به شهرستان دوره چگنی بوده است.

اظهارات ضد ونقیض بخشدار معمولان که کوه باغله را در یک نشست خبری جز شهرستان پلدختر می داند و در نشست بعدی آن را رد و متعلق به حوزه استحفاظی دوره چگنی عنوان می کند موجب تعجب خبرنگاران شهرستان پلدختر شد که چرا یک مسئول باید به گونه ای اظهار نظر کند که پارادوکس و دو گانگی در مطالب گفته شده ایجاد شود.

فاجعه زیست محیطی بر اثر آتش سوزی جنگلهای پلدختر

به هر حال مهم نیست که کوه باغله مربوط به کدام شهرستان است ولی جزو استان لرستان محسوب می شود، سوال این است که مسئولان مربوطه پس از ۵۴ ساعت چه اقدامی برای مهار آتش انجام داده اند.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر به خبرنگار مهر در این رابطه گفت: فاجعه زیست محیطی که طی سه روز اخیر در کوه باغله رخ داده گونه های جانوری و گیاهی را کباب کرده و دل هر بیننده ای را می سوزاند.

امیررضا محمدی نژاد افزود: منطقه خسارت دیده محل و زیستگاه گونه ها و پرندگان نادری از جمله کبک، تیهو و گراز است که با وقوع این آتش سوزی زیستگاهی برای آنها وجود ندارد.

وی گفت: سریال دنباله دار و تکراری آتش سوزی که یک بار در جنوب شرقی و یک بار در شمال شهرستان پلدختر اکران می شود داغی است که دل بلوطستان را کباب و آن را به خاکستر تبدیل کرده است.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر افزود: حفاظت از جنگل ها و مهار آتش سوزی نیاز به فرهنگ سازی دارد چرا که این امر موجب ارتقا احساس مسئولیت در جامعه می شود و با حضور تشکل های مردم نهاد دوستدار طبیعت می توان در پیشگیری از آتش سوزی گام های اساسی برداشت.

با خاک و بیل به جدال آتش رفتیم

دهیار دمرود افرینه که در محل آتش سوزی حضور داشته به خبرنگار مهر گفت: وسعت و حجم آتش سوزی بالا بود و به علت نبود امکانات اطفای حریق مجبور شدیم با دست خاک بر روی آتش بریزیم و با بیل به جدال سه روزه آتش در منطقه برویم.

علی سلطان پور افزود: نیروهای مردمی که با گذشت چند ساعت به منطقه رسیدند گرمای طاقت فرسای تابستان نیروی آنها را تحلیل و نبود امکانات مشکلات نیروها را دو چندان کرد.

وی گفت: در برابر دیدگانمان درختان کهن و چندین ساله همچون بلوط و درختانی که یک قرن عمر داشتند به کلی از بین رفتند و هم اکنون مراتع بکر منطقه به شکل لکه های سوخته قابل مشاهده هستند.

بنابراین گزارش آتش سوزی های گسترده در جنگلها و مراتع استان لرستان در حالی رخ می دهد که طی چهار سال اخیر بخش عمده ای از عرصه های جنگلی استان به دنبال آتش سوزی های متعدد از دست رفته است.

مطابق آمار اعلامی از سوی استاندار لرستان در سال ۹۰ شش هزار و ۸۴۲ هکتار، در سال ۹۱ حدود هزار و ۲۵۶ هکتار، در سال ۹۲ حدود دو هزار و ۶۱۹ هکتار و طی سال گذشته نیز ۵۸۱ هکتار از جنگلهای استان دچار آتش سوزی شده اند.

همچنین میزان خسارت به جنگلهای لرستان بر اثر آتش سوزی طی امسال را هزار و ۷۱۴ هکتار بوده تا به طور میانگین سالانه دو هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگلهای استان دچار آتش سوزی شوند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که وقوع آتش سوزی های گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی و غیرکارشناسی هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنا بر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

این وضعیت در حالیست که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع گفته است که میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در بهار سال جاری در استانهای فارس، کرمان و لرستان بیشتر از سایر مناطق کشور رخ داده است.

استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.