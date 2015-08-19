جشن‌ زیر سایه خورشید در شهرستان جم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشت تن از خادمان حرم مطهر رضوی روز سه‌شنبه وارد شهرستان عسلویه شدند و ویژه برنامه‌های جشن زیر سایه خورشید را در استان بوشهر آغاز کردند.

حضور در پالایشگاه گاز فجر جم

شهرستان جم میزبان نخستین برنامه‌های جشن زیر سایه خورشید بود که خادمان رضوی ابتدا در پالایشگاه گاز فجر جم حضور یافتند.

مسئول عملیات اتاق پالایش فجر جم عصر سه‌شنبه در بازدید خدام رضوی از اتاق کنترل مرکزی پالایشگاه گاز فجرجم اظهارداشت: در زمستان‌ گذشته در این پالایشگاه ۱۲۵ میلیون متر مکعب گاز تولید شده است.

علی شیر اعتمادی با بیان اینکه امروز ۶۰ میلیون متر مکعب گاز تولید شده است، ادامه داد: متوسط تولید زمستان ۱۱۰ میلیون متر مکعب است.

بازدید از خانواده بیمار و ایتام شهرستان جم

خادمان رضوی در ادامه برنامه‌های خود با خانواده یکی از بیماران و ایتام شهرستان جم دیدار کردند.

معاون توانمندسازی کمیته امداد شهرستان جم گفت: طلعت رویدل مدت شش سال است که در روستای کوری حیاتی دچار بیماری کلیوی است و دیالیز می‌شود.

محمو آهن‌جان افزود: هر هفته مبلغ ۴۵۰ هزار تومان برای ایاب و ذهاب نامبرده به شهرستان کنگان هزینه می‌شود.

وی اضافه کرد: این خانواده تحت سه فرزند دختر تحت تکفل دارد و واقعا با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند؛ هر چند در قطب انرژی کشور قرار داریم اما هیچ خدماتی نسبت به این قشر صورت نمی‌گیرد.

حضور خدام رضوی در منزل خانواده‌های بهزیستی جم

خادمان رضوی در ادامه برنامه‌های خود در شهرستان جم به دیدار یکی از خانواده تحت پوشش بهزیستی این شهرستان رفتند.

خاور احمدی سرپرست و مادر خانواده گفت: دارای چهار فرزند هستم که سه نفر از آنها دچار معلولیت جسمی حرکتی هستند.

بنا به این گزارش، شهرستان جم دارای ۲۴۰ نفر مددجوی امور اجتماعی به عنوان زن سرپرست خانوار و تعداد ۶۰۰ نفر معلول در حوزه توان‌بخشی است.

دیدار با خانواده مددجوی کمیته امداد

خدام رضوی همچنین با حضور در جمع خانواده یکی ار خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد جم برای تمام محرومان جامعه دست به دعا برداشتند و صلوات ویژه امام رضا (ع) قرائت کردند.

قائم مقام کمیته امداد شهرستان جم گفت: سرپرستی این خانواده بر عهده مادر خانواده است که در تربیت فرزندان خود موفق عمل کرده است.

محمد آهن‌جان خاطرنشان کرد: این خانواده دارای سه فرزند است که یکی از آنها در حوزه علمیه مشغول به تحصیل است.

وی افزود: نرجس خانم تا کنون ۵ مدال طلای کشوری در کارنامه خود دارد و دارای سه مدال نقره و دو برنز است و یکی دیگر از فرزندان وی در کلاس نهم با معدل ۱۶ از شاگران ممتاز کلاس خود است.

آهن‌جان بیان کرد: یک هزار و ۶۷۲ خانوار عادی تحت پوشش کمیته امداد شهرستان جم قرار دارند که ۷۷۸ خانوار مددجوی طرح شهید رجایی و ۱۷۴ نفر ایتام تحت پوشش هستند.

سرپرست خانواده نیز گفت: مهمترین خواسته ما از خدا و امام رضا (ع) سلامتی رهبرم است.

وی اضافه کرد: امروز احساس می کنم کنار ضریع امام هشتم هستم.

حضور در فرهنگ‌سرای جم

فرهنگسرای توحید شهرجم نیز سه‌شنبه‌شب میزبان خادمان حرم مطهر رضوی بود و مردم با شاخه‌های گل از خدام رضوی استقبال کردند.

در این مراسم، گروه بین‌المللی معراج دهکده قرآنی چارک شهرستان دشتی به اجرای برنامه خود پرداخت.