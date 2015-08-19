ثبت ۵۵ درصد داروهای سرطان در ایران/ وضعیت دسترسی به دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شکوفه نیک فر درآستانه برگزاری سمینار «دسترسی عادلانه به درمان های نوین حق همه» افزود: طبق آنچه در دنیا گفته می شود وجود ۱۸ تا ۲۲ درصد از کل داروهای ثبت شده در هر گروه درمانی یک وضعیت خوب تلقی می شود. حال آن که ما بیش از ۵۵ درصد داروهای ثبت شده سرطان در دنیا را در ایران داریم که این وضعیت بسیار عالی است.

وی اظهارکرد: خوشبختانه وضعیت داروهای ضد سرطان از نظر دسته بندی داروهای سایر بیماری ها در کشورمان از بهترین حالت برخوردار است. در حالی که داروهای بیماران دیابتی کمتر از ۲۰ درصد در دسترس است.

نیک فر ادامه داد: سرطان بیماری درمان ناپذیر و سختی است و همیشه همه فکر می کنند که داروی خوبی در دسترس نیست در حالی که هنوز بشر موفق به درمان این بیماری نشده است.

معاون تحقیق و توسعه سازمان غذا و دارو افزود :با وجود ورود داروهای جدید همه بر این باروند که داروهای مورد نیاز در دسترس نیست در حالی که ما در ایران دسترسی بسیار خوبی به داروهای روز دنیا برای درمان بیماران سرطانی ایجاد کرده ایم.

به گفته وی، با توجه به مشکلات شدید جسمی بیماران سرطانی به طور کلی «بیمار، دولت و بیمه» هیچ کدام نمی توانند ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای افزایش ۲۳ روز عمر یک بیمار سرطانی هزینه کنند پس بنابراین هزینه کردها در این باره باید منطقی باشد.

وی در مورد حمایت بیمه ها از داروها و درمان های نوین روز دنیا در این زمینه گفت: حمایت بیمه ها را باید از خودشان بپرسید؛ اما برای داروهای مورد استفاده در قدم های اولیه سرطان پوشش دهی کامل است اما داروهای جدید که در حال اضافه شدن به لیست فهرست دارویی هستند، تصیماتی است که وزارت رفاه می گیرد و به وزارت بهداشت ارتباطی پیدا نمی کند و در کل پوشش خوبی دارد.

دبیر شورای بررسی تدوین داروهای ایران، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ما هم در سازمان غذا و دارو در راستای حمایت از بیماران سرطانی، برای داروهایی که تحت پوشش بیمه نبوده پوشش ۷۰ درصدی ایجاد کرده ایم. و برای داروهایی که که تحت پوشش بیمه هستند حمایت ۷۰ درصدی را به ۹۰ درصد افزایش داده ایم. در واقع این تفاهم نامه ای بین بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت بوده و پولی است که وزارت بهداشت به بیماران صعب العلاج از جمله سرطانی ها در راستای دسترسی مناسب تر به داروها و درمان های جدید می پردازد.

سمینار «دسترسی عادلانه به درمان های نوین حق هر بیمار و بررسی وضعیت اقتصاد دارو در ایران»، روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه جاری در هتل اسپیناس تهران برگزار می گردد.