اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ افزایش نرخ تورم در انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

لیبریت : الجزیره خواهان کاهش تولید نفت غیر اوپکی ها شد.

فایننشال تریبون : صادرات محصولات پتروشیمی ایران در سه ماه اخیر ۱۲ درصد رشد داشته است.

فیول فیکس : رشد اقتصادی عربستان به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت در سال جاری میلادی ۲.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۲.۴ درصد پیش بینی می شود.

رویترز : شرکت‌های خدمات نفتی بین المللی خواهان عقد قرارداد با ایران برای به روز کردن پالایشگاه‌های این کشور هستند.

پروجکت سیندیکت : حاکم شدن سیاست در اقتصادی جهان در حال نمایان شدن است.

بلومبرگ : شرکت نفت «شل» مجاز به حفاری در آب‌های قطب جنوب است.

رویترز : تعداد بیکاران در اسپانیا در چند ماه اخیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.

بیزنس اینسایدر : نرخ تورم در انگلیس با شیب کند رو به افزایش است.

نی نیوز : حجم مبادلات اقتصادی ویتنام با چین ۳۰.۲ درصد افزایش یافته است.

سی ان ان مانی : قرار است سومین بسته کمک مالی به یونان در روز پنجشنبه داده شود.

الجزیره : پیش بینی برای رشد اقتصادی برزیل در سال جاری میلادی به ۲.۱ درصد کاهش یافت.

سی ان بی سی : شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه کاهش داشت.