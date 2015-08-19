به گزارش خبرنگار مهر، با همه مشکلاتی که تولید با آن روبرو است طبق آمار استانداری تنها حدود ۱۰ درصد صنایع استان قزوین دچار بحران و مشکلات مالی و تولیدی است.

به گفته مسئولان بخشی از مشکلات این صنایع مربوط به مدیریت، سرمایه درگردش و منابع مالی، واردات بی رویه، فدیمی و فرسوده بودن تجهیزات و واگذاری های غلط است و بخشی هم به واگذاری واحدها به افراد ناکارآمد و نااهل مربوط می شود.

برای بررسی وضعیت واحدهای فعال و مشکل دار صنعتی استان، علل بحرانی شدن وضعیت برخی کارخانه ها، شرایط و چگونگی واگذاری تسهیلات سرمایه در گردش به واحدها و همچنین برطرف شدن برخی شبهه ها در این خصوص گفتگویی داشتیم با حسین زکی زاده، مدیر کل امور اقتصادی استانداری قزوین که به شرح زیر است:

*چه تعداد واحد صنعتی در استان با بحران و مشکلات تولید مواجه هستند؟

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تعداد واحدهای صنعتی استان بالغ بر۳۷۰۰ واحد است که بر اساس آمار منتشره دفتر آمار و اطلاعات تعداد کارگاه های با بیش از ده نفر شاغل استان در سال گذشته حدود ۸۴۹ واحد بوده است که اکثریت آنها مالکیت خصوصی دارند.

با نگاهی به آمار واحدهای مشکل دار دارای پرسنل مشاهده می شود که در سال گذشته و چهار ماهه امسال حدود ۴۰ تا ۵۰ واحد با مشکلات تولید و پرداخت حقوق و سایر موانع تولید مواجه شده اند که این آمار در مقایسه با تعداد گسترده واحدهای فعال استان بسیار کم است هر چند وجود مشکل حتی در یک واحد برای مسئولان استان نگران کننده و آسیب زاست و مدیران ذیربط تلاش کرده و خواهند کرد تا این مسائل به حداقل رسیده و یا ریشه کن شود.

*وضعیت واحدهای صنعتی به صورت مستمر مورد رصد و بررسی قرار می گیرد یا فقط در مواقع بروز بحران در واحدی وضعیت رصد می شد؟



با توجه به اینکه مشکلات کارگران واحدهای تولیدی «حتی یک کارگر» دارای اهمیت است موضوع به صورت ماهیانه در کمیسیونهای امنیت کارگری شهرستان و استان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای تولیدی و شورای گفتگو مورد رصد و پایش قرار می گیرد. طرح و ارائه چنین گزارش ها و بررسی و رصد ماهیانه نشانه شفافیت و اهتمام جدی مسئولان مربوطه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان است.

بررسی وضعیت واحدهای مشکل دار استان نشان می دهد تمامی واحدهای یاد شده مالکیت خصوصی دارند لذا در چنین شرایطی ارائه پیشنهاد و راهکار برای رفع مشکلات به واحدها تحمیل شدنی نیست و صاحبان آن مختار هستند پیشنهادات را پذیرفته یا رد کنند.

*چه عواملی موجب بروز بحران در برخی واحدهای صنعتی استان شده است؟

البته چندین عامل در ایجاد مشکل در واحدهای صنعتی نقش دارد که از آن جمله می توان به فرسوده بودن خطوط تولید و نوسازی نشدن برخی واحدهای صنعتی قدیمی اشاره کرد که سبب کاهش راندمان و افزایش هزینه تولید شده و توان رقابتی آنها را کاهش داده است.



نبود بازار فروش برای محصولات به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن مانند واحدهای تولید فولاد، کاشی و سرامیک، شیشه از دیگر علت های بروز مشکل برای واحدهای صنعتی است.

همچنین نبود سرمایه در گردش و بدهی های معوق از دیگر دلایلی است که بروز بحران در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی را موجب شده و برخی واحدها به دلیل بدهی های معوق مجاز به دریافت تسهیلات بر اساس قوانین نظام بانکی کشور نیستند که این عامل موجب ایجاد مشکلات مضاعف برای آنها شده است.

سوء مدیریت نیز در برخی واحدهای تولیدی از سوی مدیریت، مالکان و مدیران عامل دیگر دلیل بروز بحران است که به دلیل مالکیت خصوصی، از نظر قانونی و حقوقی امکان ایجاد تغییرات و احیای واحد از سوی مسئولان عالی رتبه استان امکان پذیر نیست.

*تسهیلات سرمایه در گردش بر چه مبنایی در اختیار واحدهای صنعتی قرار می گیرد و ملاک انتخاب در این خصوص چیست؟

در خصوص اختصاص تسهیلات، برخی از واحدها برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند اما به دلیل قوانین بانکی موجود از جمله بدهی های معوق، چک برگشتی و تامین نشدن وثیقه های مورد نیاز بانکها، موفق به گرفتن تسهیلات نشده اند.

ضمن آنکه بالا بودن نرخ سود بانکی تسهیلات دریافتی نیز از دلایل بی علاقگی برخی صاحبان واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی است.

در خصوص اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی و فعالیت نکردن آنها در حال حاضر ذکر این نکته ضروری است که این تسهیلات همیشه برای افزایش تولید داده نمی شود.

در برخی واحدهای تولیدی علیرغم اینکه با تکنولوژی موجود ادامه فعالیت، توجیه اقتصادی نداشته به منظور کاهش مشکلات کارگری و استمرار فعالیت شرکت به منظور بازنشسته شدن پرسنل واحد و جلوگیری از تضییع حقوق شاغلان صورت گرفته و بالطبع پس از رفع مشکلات کارگری و بازنشسته شدن آنها، فعالیت واحد یادشده استمرار پیدا نکرده که ضرورت دارد مالک اصلی شرکت با سرمایه ‌گذاری جدید یا تغییر تکنولوژی تولید نسبت به احیای واحد اقدام کند.

زکی زاده در پایان این گفتگو اظهار امیدواری کرد: با تعامل و همکاری مدیران واحدهای صنعتی، بانکها و مسئولان استان بتوان ضمن جلوگیری از بروز مشکل برای واحدهای صنعتی زمینه شکوفایی و فعالیت مستمر واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ مستقر در استان را برای تقویت اشتغال پایدار، کسب درآمد و شکوفایی اقتصاد استان و کشور فراهم کرد.