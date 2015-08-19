آمادگی مازندران برای تجارت و گردشگری سلامت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: سفر هیئت قزاقستانی به مازندران از شامگاه سه شنبه کلید خورد و این هیئت در اولین برنامه در نشست مشترک استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی مازندران راههای توسعه مناسبات استان را برسی کردند.

این سفر هیئت قزاق به مازندران در پی بازدید استاندار مازندران از استان منگستائو صورت گرفته است، همچنین در اوایل ماه جاری نمایشگاه تخصصی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان برگزار شده بود.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران سه شنبه شب در نشست مشترک فعالان اقتصادی مازندران با هیئت قزاقستان که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، اظهار داشت: این بازدید در پاسخ بازدید ما از استان منگستائو قزاقستان صورت گرفته است.

سفر چهار هیئت قزاقستانی به مازندران

وی با بیان این که هیئت قزاقستان در چهار تیم نفت، کشاورزی، اقتصادی وگردشگری به مازندران سفر کرده است افزود: در همه این زمینه ها همکاریهای مشترکی تبادل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این دیدار گفت: بازدید هیئت تجاری از بندر امیر آباد و بخشهای مختلف مجتمع پرورش ماهی، صنایع غذایی اسکات و مرغ گوشتی معلم از جمله برنامه هاست.

دلاور حیدر پور تصریح کرد: کشاورزی مازندران دارای پتانسیل بالایی به خصوص در زمینه تولید مرغ، جوجه یک روزه و تجهیزات مرغداری است که می تواند با استان مننگستا و همکاریهای مشترک داشته باشد.

مرغ مازندران در راه قزاقستان

وی با بیان اینکه مازندران بیش از ۲۰۰ هزارتن مرغ گوشتی تولید می کند گفت: ما می توانیم متناسب با نیاز قراقستان مرغ تولید و به این کشور صادر کنیم.

حیدرپور با بیان اینکه در زمینه تولید میوه، بیش ار دو میلیون تن مرکبات و بیش از ۱۶۰ هزارتن کیوی در مازندران تولید می شود افزود: مرکبات و کیوی مازندران می تواند مورد نظر فعالان تجاری این کشور باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یکی دیگر از محصولات مهم و تجاری مازندان را گل و گیاه و درختچه های زینتی برشمرد و گفت: می توانیم تفاهم نامه ای در زمینه تبادل گل و گیاه داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تجارب استان مازندران در زمینه تجهیزات آبیاری تحت فشار تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز قزاقستان را به اندازه کافی و به هر میزان که لازم داشته باشید تامین می کنیم.

وی آمادگی مازندران را در بخش کشاورزی برای تبادل تجارب کشاورزی، تحقیقاتی و همکاری مشترک بین دو کشور اعلام کرد.

در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای واحد بین الملل است که دانشجوی خارجی می پذیرد و در رشته پزشکی، دندان پزشکی دانشجوی خارجی می پذیرد.

بیمارستانهای مازندران آماده جذب دانشجویان خارجی است

وی با بیان اینکه در قسمت درمانی، درمان سرپایی در بیمارستانهای مازندران اجرا می شود افزود: ۴۰ بیمارستان در مازندران در بخش بستری آمادگی پذیرش بیمار خارجی را دارا هستند.

قاسم جان بابایی تصریح کرد: چهار بیمارستان آمادگی انجام قلب باز و آنژیو گرافی را برای بیماران خارجی دارد و برای بیماران سرطانی امکان جراحی تومور، پرتو درمانی و رادیو گرافی را فراهم می کند.

وی از ظرفیت علم پزشکی مازندران در زمینه انواع جراحی مغز و اعصاب، چشم و اطفال خبر داد و ابراز داشت: در درمان سرپایی نیز این امکان وجود دارد که خدمات کلینیک در استان منگستائو کشور قزاقستان ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه با بیان این که جراحی ارتوپدی، جراحی چشم و جراحی اعصاب در بیمارستانهای مازندران ارائه می شود تصریح کرد: در زمینه شیمی درمانی سرپایی، اقدامات تشخیصی سرپایی، اندوسکوپی و اقدامات تشخیصی مغز و اعصاب با رعایت استانداردهای بین المللی آمادگی ارائه هر گونه خدمات به این کشور هستیم.

هیئت قزاقستان در ادامه سفر به مازندران قرار است از بخش های مختلف تولیدی و کشاورزی بازدید کند.