به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دیدار با رئیس هیات ملی رسانه‌‌ای لبنان بر استفاده بهتر از ظرفیت رسانه‌ای جهان اسلام برای مبارزه با جریان‌های تکفیری و تروریستی تاکید کرد.

حسین انتظامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با میهمانان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت (ع) و اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی مبنی بر «وحدت میان امت اسلامی و مقابله با افراط گرایی»، بر استفاده بهتر از ظرفیت رسانه‌ای جهان اسلام برای ارائه تصویر واقعی اسلام تاکید کرد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مشکل بزرگ دنیای اسلام، افراط گرایی است، افزود: رسانه‌ها سهم مهمی در ارائه تصویر حقیقی از دین اسلام با محوریت پیام صلح و رحمت برای مخاطبان جهانی دارند و این مهم با اتحاد فرق اسلامی و رسانه‌های جهان اسلام محقق می‌شود.

انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه میان ایران و لبنان اشاره کرد و افزود: رسانه‌های ایران نسبت به مردم لبنان و همچنین سوریه یک نگاه خانوادگی و نزدیک دارند چرا که این کشورها را خط مقدم مبارزه با اسرائیل و محور مقاومت می‌دانند.

وی همچنین یکی از سیاست‌های مورد تاکید دولت یازدهم را تقویت دیپلماسی رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: برای ما مهم است که میان رسانه‌های ایرانی و رسانه‌های معتقد به تفکر اصیل انقلاب، مشارکت‌هایی ایجاد شود؛ ضمن اینکه تلاش می‌کنیم رسانه‌های بین‌المللی تردد بیشتری در ایران داشته باشند تا واقعیت‌های ایران امروز را برای مخاطبان خود نمایش دهند.

انتظامی رفت و آمد‌های رسانه‌ای را حرکتی در جهت تنویر افکار عمومی دنیا برای مشاهده واقعیت‌های کشورمان دانست و ابراز امیدواری کرد سفر هیات رسانه‌ای لبنان، منشا گسترش همکاری‌های رسانه‌ای بیش از پیش باشد.

در این دیدار که محمدمنصور کوشش، مدیرکل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشت، عبدالهادی محفوظ، رییس هیات ملی رسانه‌‌ای لبنان نیز بر تقویت جریان رسانه‌ای جهان اسلام در جهان تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه رسانه‌های ایران قدرت جدیدی از ایران را در منطقه نشان داده‌اند، استفاده بهتر از زبان بین‌المللی برای رسانه‌های ایرانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است ایران به عنوان بازیگر اصلی منطقه، بهتر و بیشتر در رسانه‌های دنیا نشان داده شود که بخشی از آن وظیفه رسانه‌های داخلی ایران است.

رییس هیات ملی رسانه‌‌ای لبنان اضافه کرد: رسانه‌ها باید تحولات ایجاد شده در منطقه و ایران را از طرق مختلف و استفاده از فناوری‌های نوین برای دنیا مخابره کنند و در این مسیر نیاز است که رسانه‌های ایرانی با نخبگان رسانه‌ای جهان ارتباط بهتری برقرار کنند.

وی در خصوص مشکل امروز دنیای اسلام نیز به گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید با فعالیت رسانه ای علیه داعش مبارزه کنند چرا که داعش تهدیدی برای جهان اسلام و بالاتر از آن تهدیدی برای بشریت است.

رییس هیات ملی رسانه‌‌ای لبنان همچنین پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی در قم، نجف یا مصر برای نشان دادن چهره حقیقی اسلام را مطرح کرد.