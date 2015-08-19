تفاهمنامه پرواز ساری - آکتائو امضاء شد/ اجرای پروژه سوآپ نفت

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر هیئت قزاقستانی به مازندران و در نشست با استاندار مازندران، تفاهمنامه ای برای برقراری پرواز مستقیم بین ساری - آکتائو امضاء شد و در نشست سه شنبه شب در استانداری مازندران، معاون استاندار استان منگستائو با بیان این که اولین مساله مورد تاکید ایجاد پرواز مستقیم آکتائو به ساری است، گفت: مذاکراتی را در همین زمینه داشته ایم که تحقق آن مساعدت شرکت های هواپیمایی و مسئولان را می طلبد.

رحیم بیک امیر جان اف اظهار داشت: هر امکاناتی را که از لحاظ زیرساختها و زمین برای ایجاد پرواز مستقیم لازم باشد در اختیار خواهیم گذاشت.

تمایل منگستائو برای پرورش ماهی مازندرانیها

وی با اشاره به تمایل استان منگستائو در زمینه پرورش ماهی گفت: ۵۰ هکتار زمین قطعه بندی و آماده شده و نقشه های آن نیز برای پرورش ماهی آماده شده است و آمادگی داریم با برگزاری جلسات، تفاهم نامه ای در این زمینه امضا شود.

امیر جان اف افزود: در زمینه پرورش ماهی ما می توانیم زمین و امکانات مورد نیاز را در اختیار مازندران قرار دهیم و اولین مرکز لجستیک حمل و نقل در بندر اکتائو تکمیل خواهد شد که این مرکز ویژه تجاری از معافیتهای مالیاتی برخوردارخواهد شد.

معاون استاندار منگستائو با بیان اینکه در خصوص محصولات گلخانه ای در آکتائو آمادگی سرمایه گذاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: در تمام این زمینه ها طرف ایرانی دارای تجربه های زیادی است که ما می توانیم استفاده کنیم.

در ادامه نشست استاندار مازندران اظهار داشت: هر حمایتی که نیاز به مساعدت استانداری برای توسعه همکاری ها داشته باشد انجام می دهیم.

ربیع فلاح جلودار با بیان این که در بخش گردشگری مراودات خوبی بین فرودگاه ساری و آکتائو می توانیم برقرار کینم افزود: امروز تفاهم نامه ای در این زمینه امضا خواهد شد و برای انتخاب هواپیمایی ماهان باید قیمت اعلام شود .

وی گفت: تفاهم نامه ای در چهار بند امضا می شود تا فرودگاه ساری و آکتائو ملزم به سرویس دهی بر اساس قوانین دو کشور باشند تا در جهت برقراری پرواز بین ساری و کشورهای سی آی اس همکاری خوبی برقرار شود.

ربیع فلاح جلودار تاکید کرد: هر نکته ای که مدنظر فعالان اقتصادی است مطرح شود و هر کدام از بخشهای اقتصادی با یکدیگر بنشینند و تفاهم نامه همکاری امضا کنند.

پروژه عظیم سوآپ نفت در مازندران اجرا می شود

وی در خصوص سوآپ نفت تصریح کرد:با وزارت نفت صحبت می کنیم تا یک پروژه عظیم در منطقه آزاد با نام فراوری انرژی نفت و گاز در سطح بین المللی ایجاد کنیم و منطقه تجاری بندر امیر آباد می تواند کل حوزه نفتی سی ای اس را در بر گیرد.

استاندار مازندران گفت: مشاورین ما در سطح نفت و گاز پروژه را تعریف و آماده کرده اند و دراین زمینه با استاندار منگستائو صحبت شد تا یک جلسه با کارشناسان نفتی برگزار شود.

فلاح یکی از پتانسیلهای مهم مازندران ر اپایانه نفتی شمال کشور اعلام کردو افزود: این پایانه زیر نظر وزارت نفت است و می تواند در امنیت کامل مبادلات نفتی را تامین کند.

وی تاکید کرد: تمام امکانات بر اساس ترمینالهای نفتی بزرگ جهان در نظر گرفته شده است و کلیه نفت کش ها می توانند به راحتی پهلو گیرند که شامل نفت خام و فرآورده است.

استاندار مازندران تصریح کرد: بزرگترین پروژه با نام حوضچه فراگیر برای بالابردن ذخیره آبی و پهلو گرفتن کشتی ها تا عمق ۱۴ متر در نظر گرفته شده و روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه سواپ را فرآوری می کند.

فلاح با بیان این که چارچوبها برای تبادلات باید مشخص شود اظهار داشت: طرفهای قزاقستانی در این دو روز از ظرفیتها بازدید می کنندتا قراردادها امضا شود.

در پایان تفاهم نامه ای بین سلچوک کلیجی رئیس فرودگاه اکتائو با مدیرکل فرودگاههای مازندران برای ایجاد خط پرواز ساری ـ اکتائو امضا شد.‌