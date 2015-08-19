۱۰ هزار نفر در آزمون دکتری پذیرفته شدند/ اعلام نتایج ساعت ۲۰ امشب

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری تخصصی سال ۹۴ ساعت ۲۰ امشب (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۱۹۳ نفر در این آزمون پذیرفته شده‌اند که از این تعداد ۴۴۱۴ نفر زن و ۵۷۷۹ نفر مرد هستند. همچنین داوطلبانی که پذیرفته شده‌اند، با توجه به مندرجات اطلاعیه سازمان سنجش و اطلاعیه دانشگاه‌ها و مدارک مورد نیاز ابتدا برای آگاهی از نحوه ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: در صورت اعلام نشدن زمان ثبت‌نام از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در روزهای شنبه (سی و یکم مرداد ماه)، یکشنبه (اول شهریور ماه) و دوشنبه (دوم شهریورماه) انجام خواهد شد.

توکلی با اشاره به زمان انتشار کارنامه، خاطرنشان کرد: کارنامه داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۴ روز یکشنبه (اول شهریور ماه) بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود و با توجه به اینکه صحت نتایج تائید شده است، در صورت هر گونه اعتراض داوطلبان نیز فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی در روزهای اول شهریور ماه تا سی‌ام مهرماه به سایت سنجش ارسال کنند.