جشنواره خوشه های زرین در فریدونکنار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی سه شنبه شب در نشست صمیمی با اصحاب رسانه استان با بیان اینکه این جشنواره هفته اول شهریورماه در روستای ازباران برگزار می شود گفت: این جشنواره شامل نمایشگاه خودروهای کشاورزی، غرفه های سنتی، بازیهای محلی، سوغات و صنایع دستی و غیره است.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه ها در تنویر و آگاهی بخشی به جامعه، دروازه بانی خبر را از جمله وظایف اصلی برشمرد تا جریان خبر به دست افراد دارای زر و زور نیفتد.

ابراهیمی، رانت اطلاعاتی را نوعی سم در حوزه اطلاع رسانی دانست و با تاکید بر اینکه مدیران باید نسبت به ساخت و ایجاد اتاق شیشته ای و فکر اقدام داشته باشند، تصریح کرد: در امپراطوری رسانه ای و با هجمه هایی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران فعال است باید از فضای بین المللی برای معرفی بیشتر ارزشها و دستاوردها بهره گیریم.

فرماندار فریدونکنار، ایجاد اعتماد را در جامعه را امری ضروری دانست و گفت: امنیت، امید و ایجاد نشاط نیز از دیگر وظایف است و رسانه ها باید امید را به همراه نشاط در جامعه ترویج دهند زیرا جامعه ای که نشاط نداشته باشد، مرده است.

مهرداد ابراهیمی، دسترسی آسان به خبرنگاران و ارتباط دو سویه با مسئولان را امری مهم برشمرد و گفت: خبرنگار مسئولیت شناس و شجاع می تواند مشاور خوبی برای دستگاههای اجرایی باشد.

وی برپایی نشست های فصلی، جشنواره ساحل پاک، جشنواره خوشه های زرین را از جمله برنامه ها در شهرستان بیان کرد.

حسین قربانی مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران نیز با اشاره به برپایی هفته رسانه به مناسبت تجلیل از اصحاب رسانه در استان، خواستار بهره گیری از ظرفیتهای رسانه ای استان برای معرفی قابلیتهای شهرستان فریدونکنار شد و گفت: بندر فریدونکنار نیز به عنوان تنها بندر خصوصی کشور نیازمند توجه و معرفی بیشتر است.

وی تعامل بیشتر مسئولان با رسانه را در معرفی بهتر قابلتهای توسعه منطقه مهم برشمرد.