حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال بودن دو نوع نظام آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه اظهار کرد: طلاب علوم دینی گاهی متقاضی هستند از دوره‌ای به دوره دیگر انتقال پیدا کنند، یا طلابی که در دوره‌های بلندمدت مشغول تحصیل هستند تقاضا دارند از استانی به استان دیگر منتقل شوند.

وی ادامه داد: برای این گونه انتقال‌ها ضوابطی تعریف شده تا فرایند انتقال به گونه‌ای انجام شود که دغدغه آموزشی برای طلاب ایجاد نکند.

مدیرکل امور آموزشی و مدارس حوزه‌های علمیه از تسهیل در نحوه ارائه درخواست و بررسی پرونده‌های انتقال طلاب خبر داد و گفت: امسال این انتقال‌ها برای اولین بار به شکل سامانه‌ای انجام می‌شود و نیازی نیست طلاب در مرکز مدیریت صف بکشند و پرونده خود را از این استان به استان دیگر منتقل کنند.

حجت‌الاسلام عباسی افزود: فرایند انتقال، امسال تکامل یافت و حتی امکان انتقال به اردوهای آموزشی و انتقال موقت به صورت مهمان، انتقال بلندمدت و به سفیران هدایت امکان پذیر است.

به گفته مدیرکل امور آموزشی و مدارس حوزه‌های علمیه در سال ۹۳ بیش از ۸ هزار نفر از طلاب علوم دینی به دوره‌های دیگر انتقال یافتند.

وی با بیان اینکه ارائه درخواست انتقال از ۴ مرداد در سامانه امکان پذیر شده است، تصریح کرد: روند ارائه درخواست‌ها تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.

حجت‌الاسلام عباسی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۷۰۰ تقاضا برای انتقال در این سامانه ارائه شده که بیش از ۷۰۰ مورد آن انجام شده است.

شرایط و ضوابط انتقال

مدیرکل امور آموزشی و مدارس حوزه‌های علمیه در ادامه به تشریح شرایط و ضوابط انتقال طلاب بین دوره‌های بلندمدت و سفیران هدایت پرداخت.

وی گذراندن حداقل دو نیمسال (یک سال) موفقیت‌آمیز از دوره مبدأ، گذراندن حداکثر ۶ نیمسال (۳ سال) از دوره مبدأ، کسب معدل ۱۵ از کل دروس قبول شده، داشتن شرایط برنامه مقصد و عدم انتقال قبلی بین دو دوره را از شرایط انتقال میان دوره از سفیران به بلندمدت و بالعکس اعلام کرد.

حجت‌الاسلام عباسی با بیان اینکه انتقال پایان دوره فقط برای ادامه تحصیل فارغ التحصیلان سطح ۲ سفیران در سطح ۲ بلندمدت و یا گرایشی است، شرایط این انتقال را اتمام دوره تحصیلی سفیران هدایت، کسب معدل حداقل ۱۵ از کل دوره تحصیلی، اتمام تعهد دوره تبلیغی و قبولی در آزمون جامع شفاهی (فقه، اصول و ادبیات) ذکر کرد.

به گفته وی در صورت کسب معدل ۱۸ از دوره سفیران، طلاب می توانند تعهد تبلیغی را تا پس از اتمام سطح ۲ (پایه ۹) بلندمدت به تأخیر بیندازند.

حجت‌الاسلام عباسی تاکید کرد: در صورت کسب معدل ۱۸ از دوره سفیران و کسب معدل ۱۶ از سطح ۲ بلندمدت، طلاب می‌توانند تعهد تبلیغی را تا پس از اتمام سطح ۳ بلندمدت به تأخیر بیندازند.

مدیرکل امور آموزشی و مدارس حوزه‌های علمیه افزود: در صورت کسب معدل ۱۵ و عدم تکمیل تعهد تبلیغی، ضمن انجام تعهد تبلیغی، طلاب فقط می‌توانند در دوره غیرحضوری سطح ۲ و ۳ بلندمدت با رعایت شرایط غیر حضوری، ادامه تحصیل دهند.