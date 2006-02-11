امكان راه اندازي رشته هاي تخصصي در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر وجود ندارد // متخصصين بوشهري امكان محدودي براي ارائه خدمات آموزشي دارند

دكتر "محمدعلي محققي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: بيمارستان حضرت "فاطمه" (س) اين شهرستان 46 سال پيش ساخته شده و با توجه به شرايط آب و هوايي آن منطقه دچار فرسايش جدي شده است و امكان تعميرات نيز وجود ندارد و بايد به طور كامل جابجا شود.

وي تأكيد كرد: علي رغم حضور متخصصين قابل توجه در سيستم آموزش عالي علوم پزشكي و سطح تخصصي اين افراد، متاسفانه به دليل كمبودهاي جدي بيمارستاني، اين افراد داراي امكانات محدودي براي ارائه خدمات آموزشي هستند.

معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت اظهار داشت: در حال حاضر مي توان پيشنهاد كرد كه از توان تخصصي دستياران ديگر استان هاي همجوار استفاده شود. همچنين حضور خدمات يك ماهه افرادي كه بايد طرح خود را بگذرانند نيز از موارد استفاده مناسب از نيروي انساني متخصص است.

"محققي" با اشاره به برنامه هايي در جهت رفع مشكلات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر خاطرنشان كرد: در كوتاه مدت راه حل هاي مناسب و سريع در پيش گرفته شده تا در مدت زمان تكميل بيمارستان جديد به روند كارهاي گذشته لطمه اي وارد نشود و در طولاني مدت نيز طرح يك بيمارستان آموزشي مجهز با تعامل و همكاري با سازمان تأمين اجتماعي و بيمارستان ارتش در بوشهر پيگيري شده است.

وي در خصوص كمبود نيروي پرستاري در استان بوشهر گفت: كمبود نيروي پرستاري در همه كشور محسوس است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در استان بوشهر نيز بايد شرايط و لوازم اصلي افزايش اين زمينه كاري بايد فراهم شود.