روزنامه دانماركي يولندپستن از انتشار كاريكاتورهاي حضرت مسيح(ع) امتناع كرده بود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "رز فلمينگ" سردبيرروزنامه يولند پستن گفت: ما از كاريكاتوريست نخواسته بوديم كاريكاتور مسيح (ع) را نقاشي كند.

12 كاريكاتور توهين آميز درباره پيامبر اسلام (ص) كه نخستين بار ماه سپتامبر توسط روزنامه يولند پستن دانمارك منتشر شدند موجبات خشم مسلمانان را فراهم كردند. چرا كه مسلمانان هرگونه تصويرپردازي از حضرت محمد(ص) را اهانت به مقدسات مي دانند.

براساس گزارش رويترز، "كريستوفر زيلر"، كاريكاتوريست اظهار داشت: اين روزنامه از انتشار كاريكاتور وي كه حضرت مسيح (ع) را نشان مي داد امتناع كرده است، چرا كه سردبير اين روزنامه احساس مي كرد اين كاريكاتور نه الزاماً مسيحيان بلكه همه خوانندگان روزنامه را مورد اهانت قرار مي دهد.

"جنز كيسر"، سردبير سابق يولند پستن طي بيانيه اي اظهار داشت: من در همان زمان مقصود واقعي خود را به وي نگفتم. علت امتناع از انتشار اين كاريكاتورهاي اين بود كه آنها خوب نبودند.

"زيلر" پنج كاريكاتور از حضرت مسيح (ع) كشيده بود كه زمان زنده شدن وي از دنياي مردگان را نشان مي داد.

"رز فلمينگ"، سردبير فرهنگي يولند پستن گفت: اين روزنامه حق دارد كاريكاتورهاي ارائه شده از سوي افراد حق التصوير را كه با اين روزنامه قرار دادي ندارند چاپ نكند.

چندين روزنامه در سراسر اروپا كاريكاتورهاي اهانت آميز درباره حضرت محمد(ص) را با توجيه آزادي بيان مجدداً منتشر كردند كه اين امر موجب تظاهرات گسترده اي را در جهان اسلام و سراسر دنيا شد.

به گزارش "مهر"، در اين ميان اين پرسش مطرح مي شود كه چرا امتناع از انتشار كاريكاتوردرباره حضرت مسيح(ع) را مي توان به واسطه عدم در خواست روزنامه از كاريكاتوريست و اهانت به خوانندگان توجيه كرد؛ اما انتشار تصاوير موهن درباره پيامبر نور و رحمت اسلام(ص) آزادي بيان محسوب مي شود؟