به گزارش خبرنگار مهر در کابل، امروز ۲۸ اسد (مرداد) مصادف است با سالروز استقلال افغانستان و مردم افغانستان در سرتاسر این کشور به تجلیل و بزرگداشت از این روز می پردازند.

مقامات امنیتی کابل اعلام کرده اند تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده تا این مراسم با امنیت کامل در تمام کشور برگزار شود.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز دستور داده است مراسم بزرگداشت سالروز استقلال افغانستان با شکوه هرچه تمام تر برگزار گردد.

در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، حامد کرزی، رئیس جمهور سابق و دیگر مقامات دولتی در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شد و طبق سنت هر ساله در مقابل منار استقلال گل گذاشته شد.

انتظار می رفت مراسم این سال با شکوه تر از سال های قبل برگزار شود اما تفاوتی با سالهای گذشته نداشت.

۹۶ سال پیش در چنین روزی بریتانیا رسما استقلال افغانستان را پذیرفت و از آن زمان تاکنون، از این روز به عنوان یک جشن ملی در افغانستان تجلیل می شود.