به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، ژنرال «عبدالرشید دوستم»، که برای رهبری جنگ در شمال افغانستان به ولایت فاریاب رفته است امروز این خبر را به رسانه ها اعلام کرد.

وی گفت هزار نفر از مخالفان مسلح دولت در شهرهای پشتون‌کوت، قیصار، المار، دولت‌آباد و بالامرغاب که علیه امنیت کشور می جنگیدند امروز سلاح هایشان را زمین گذاشته و به روند صلح می پیوندد.

وی تاکید کرد جنگ افغانستان از سوی سازمان اطلاعاتی پاکستان مدیریت ورهبری می شود. معاون اول اشرف غنی همچنین از مردم خواست با نیروهای امنیتی کشور همکاری داشته باشند. وی وعده داد آن دسته از مردم که در جنبش خیزش مردمی شرکت داشته اند در چارچوب نیروهای امنیتی وارد خواهند شد.