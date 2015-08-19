به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علیرضا رادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از سفر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استان خبر داد و گفت: این سفر بصورت دو روزه است و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه (28 و 29 مرداد) انجام خواهد گرفت.

وی با تشریح برنامه های سفر وزیر کشور به آذربایجان غربی نیز گفت: حضور در گلزار شهدای ارومیه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، شرکت در همایش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، شرکت در برنامه تلویزیونی صداوسیمای مرکز استان از جمله برنامه های این سفر دو روزه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد:شرکت در جلسه شورای اداری و نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان از جمله دیگر برنامه های سفر دو روزه وزیر کشور به آذربایجان غربی است.

وزیر کشور ظهر امروز وارد ارومیه می شود.