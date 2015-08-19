به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات صبح امروز چهارشنبه در نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل که در دانشکده فنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در چهاردهم خرداد امسال در بحث تحریف دشمن از خط امام (ره) اظهار کرد: مقام معظم رهبری در موقعیت های خاصی با توجه به اهداف دشمن برخی سخنرانی هایشان نقطه عطف است که پشت سر آن نیز تمامی فرمایشات ایشان تبیین همان نقطه عطف محسوب می شود.

وی با بیان اینکه رهبری اصول محوری امام را در ۷ اصل بیان کرده اند، گفت: اولین اصل اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام امریکائی است. دومین اصل نیز اتکال به کمک الهی و اعتقاد به صدق وعده خداوند و بی اعتمادی به قدرتهای زورگوی دنیا است.

مصلحی در توضیح اصل دوم گفت: ما در اسلام هم موارد سلبی داریم و هم ایجابی. ولایت مداری سلبی هم داریم که همان نفی ولایت مداری استکبار است یعنی ولایت مدار امریکا و اروپا نباید باشیم.

وزیر سابق اطلاعات اعتقاد به اراده مردم و مخالفت با تمرکز های دولتی را سومین اصل محوری سخنان رهبری دانست و تاکید کرد: امام (ره) در جنگ اعتماد و تکیه گاهش به بسیج و نیروهای مردمی بود و امروز این اعتقاد نیز در عراق و سوریه سرخط مبارزه با گروه های تروریستی شده است.

وی با بیان اینکه مخالفت با اشرافی گری چهارمین اصلی محوری سخنان رهبری است، گفت: مخالفت با قلدران بین المللی و حمایت از مظلومان و همچنین استقلال کشور و سلطه پذیری در عین عدم اعتقاد به انزوا اصول پنجم و ششم سخنان رهبر معظم انقلاب است و حمایت های ایشان از تیم هسته ای بر مبنای اصل ششم است.

مصلحی در ادامه گفت: اصل هفتم سخنان رهبری در خصوص اصول امام (ره) وحدت ملی و توجه به توطئه های تفرقه افکن است. به عنوان مثال تسنن و تشیعی که توسط امریکا و انگلیس حمایت می شوند هر دو مثل هم هستند و هر دو نوکری شیطان را می کنند چرا که از عوامل توطئه تفرقه میان مسلمانان هستند.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به بخشی از تاریخ صدر اسلام گفت: ۸۴ سال اسلام ابوسفیانی در راس اسلام بود و در واقع این مجموعه را یهود و صهیونیسم بر سر کار آورد.

وی افزود وقتی پیامبر (ص) خواب دیدند که بنی امیه از منبر او بالا می روند در واقع نگران شدند از اینکه این قوم رسانه او را در اختیار می گیرند اما سپس سوره قدر نازل شد که مفسرین معتقدند شان نزول این سوره خواب پیامبر است. یعنی خداوند فرمود این قوم بحران ایجاد می کنند و جنگ نرم علیه اسلام می سازند اما پس از مدتی از میان برداشته خواهند شد.

وی با بیان اینکه در جنگ نرم باید سیاست های معاویه را بشناسید زیرا در جنگ نرم بسیار کارکشته بود، تصریح کرد: یکی از مورخین می گفت: سیاست های چرچیل تا حدودی نزدیک به سیاست های معاویه است، زیرا چرچیل نیز آدم پیچیده ای بود و یهود و صهیونیسم او را بر سر کار آورده بودند.

مصلحی خاطر نشان کرد: آیا شما می توانید قبول کنید یهود و صهیونیسمی که در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر (ص) که نتوانست مقابل نشر اسلام را بگیرد، قومی را شناسایی کرد و بر گرده اسلام سوار کرد، در انقلاب اسلامی به عنوان دشمن انقلاب بنی امیه ی انقلاب اسلامی را شناسایی نکند و به جان انقلاب نیندازد؟

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اهداف کلان تحریف اسلام ناب گفت: اولین هدف دشمنان حساسیت سنجی خواص و مردم نسبت به اصول انقلاب است. به عنوان مثال رهبر انقلاب فرمودند انگلیس ها در ایجاد تشتت بین مذاهب کارکشته هستند و امریکائی ها شاگرد آنان. نکته این است که سرویس های اطلاعاتی انگلیس در استراتژی های خود اهداف بسیاری را در قبال انقلاب دنبال می کنند.

وی ادامه داد: سرویس MI۶ ابتدا برای تحقق اهدافش سراغ خواص جامعه می رود. مثلا در فتنه ۸۸ سفارت انگلیس حدود ۲۵۰ نفر عوامل داشت که هم ایرانی بودند و هم انگلیسی و ماموریت داشتند که به سراغ خواص بروند و روی آنها کار کنند تا راههای نفوذ را بیابند. در بخش هایی نیز موفق بودند و اینکه می بینید برخی خواص ساکت می شوند دلیلش این است که در فتنه ۸۸ عده ای روی آنها کار کرده بودند و وقتی ما با آنها صحبت می کردیم و سند ارائه می دادیم آنها می گفتند ما متوجه نمی شویم.

مصلحی تصریح کرد: استفاده از ارازل و اوباش دومین استراتژی سرویس های جاسوسی انگلیس برای تحقق اهدافش است. به عنوان مثال در کودتای ۲۸ مرداد شعبان بی مخ ها را به میدان آوردند و در فتنه ۸۸ همین طور عمل کردند. بنابراین انگلیس ها و به معنای عام دشمنان در مقابله با انقلاب و بحث تحریف خط امام قصد دارند حساسیت سنجی کنند.

وی با بیان اینکه مردم در موقعیت های مختلف حرکت های زیبایی را در مقابل برنامه های دشمن انجام دادند، گفت: شما در تشیع شهدای قواص مشاهده کردید که هیچ کس پیش بینی نمی کرد چنین حرکت عظیمی خلق شود و دشمن نیز بر روی این حرکت ها تمرکز می کند.

وزیر سابق اطلاعات، ریل گذاری سیاسی جدید با هدف عدول از اصول امام را دیگر هدف دشمن برای تحریف خط انقلاب عنوان کرد و گفت: تحریف خط امام در واقع آغازی بر سناریوی تغییر نظام و ارزش های انقلاب اسلامی است.

مصلحی گفت: تحریف خط امام در واقع آغاز استحاله نظام است که بخشی از این حرکت امروز در فضای مسئولین کشور، دانشگاه ها و حوزه های علمیه انجام می شود.

وی آخرین هدف کلان دشمن در تحریف اسلام ناب را ایجاد تردید در گفتمان اسلام ناب برای نسل جدید دانست و گفت: در واقع دشمن می خواهد با این ابزار اصطلاحات انقلاب را عوض و نسل جدید انقلاب را نسبت به گفتمان اسلام ناب مردد سازد.

وزیر سابق اطلاعات به مراحل پروژه تحریف خط امام پس از رحلت ایشان اشاره کرد و گفت: البته بیان اقدامات دشمنان در این مسیر به معنای این نیست که آنها توانستند به موفقیت برسند زیرا جهت گیری های نظام توسط ولی فقیه اجازه چنین چیزی را نداده است اما دشمنان مسیر تحریف را ادامه داده اند.

وی افزود: اولین مرحله از پروژه تحریف امام پس از خرداد سال ۶۸، حاکمیت تفکر سازندگی و عدم حمایت از مستضعفین به عنوان شعار امام (ره) بود. البته سازندگی بحث بدی نیست اما در آن مقطع جیب عده ای پر شد و همان عده امروز به عنوان خطر انقلاب محسوب می شوند. شما معوقات بانکی را ببینید و بروید تحقیق کنید که کسانی که معوقه دارند چه کسانی هستند. یعنی در دوران سازندگی یک مجموعه سرمایه داری شکل گرفت تا بتواند کیان اقتصادی کشور و انقلاب را در دست بگیرد.

مصلحی به دوره اصلاحات به عنوان یکی از مراحل پروژه تحریف خط امام اشاره کرد و گفت: در این دوره عده ای به دنبال اصلاحات امریکائی بودند و ارزشهای امام را نفی می کردند و می گفتند باید اندیشه های امام را در موزه های تاریخ دنبال کنید.

وی افزود: نفی کارآمدی جمهوری اسلامی و تعریف انحرافی از ولایت فقیه از جمله اقداماتی بود که در دوره اصلاحات انجام شد.

وزیر سابق اطلاعات دوره فتنه ۸۸ را یکی دیگر از مراحل پروژه تحریف خط امام (ره) عنوان کرد و گفت: کینه ورزی از شخص امام، شعار علیه اصول نظام اسلامی، ستیز و معارضه با اصول امام به خصوص در مسئله فلسطین از جمله مولفه های دوره فتنه بود.

مصلحی با بیان اینکه امروز دشمن در فتنه جدید دیگر عکس امام را پاره نخواهد کرد، گفت: در فتنه جدید دیگر به رهبری اهانت نخواهد شد و کسانی که در سال ۸۸ دنبال فتنه بودند تعابیری در مورد رهبری و ولایت فقیه می گویند که حزب الله نمی گویند. این کار آنها با این هدف انجام می شود که جریان ارزشی دچار تردید شود.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به چارچوب های فعلی دشمن برای تحریف و مقابله با نظام اسلامی گفت: القای کنارآمدن با سیاست های استکباری در فضای بین المللی از جمله اهدافی است که دشمن برای مقابله با نظام دنبال می کند، کوتاه آمدن با دنیا که عده ای مطرح می کنند یعنی کوتاه آمدن در مقابل دنیای استکبار. به عنوان مثال این چه دنیایی است و این چه فضای بین المللی است که آژانس اتمی که یک نهاد بی طرف است به امریکائیها سرویس می دهد ودر چارچوب اهداف آنها حرکت می کند.

وی افزود: ما معتقدیم انزوای بین المللی را قبول نداریم اما این به معنای آن نیست که حواسمان به حیله های استکبار نباشد. شما در جریانات اخیر توافق هسته ای کافی است نگاهی به فضای رسانه ای دیکتاتوری کشورهای غربی بیندازید تا ببینید چطور می خواهند از مسئله توافق در جهت نفوذ خود در کشور استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتباه محاسباتی برای برخی مسئولین یکی از شگردهای دشمن در دوره جدید است، گفت: امروز دشمن آدم هایش را با چند واسطه طراحی می کند یعنی در حوزه های مختلف با محاسبه وارد می شود و به عنوان مثال وقتی می خواهد سراغ یک مرجع تقلید برود ابتدا او را تجزیه و تحلیل می کند و سپس تصمیم می گیرد که چطور و با چه واسطه ای باید سراغ او برود.

مصلحی گفت: در یکی از شهرهایی که هم جمعیت سنی داشت و هم جمعیت شیعه یک آقایی می بیند در یکی از مساجد شیعیان فردی روضه حضرت زهرا می خواند و به خلفای اهل تسنن اهانت می کند، وقتی پرس و جو می کند متوجه می شود که یکی از بازاریان به این روضه خوان پول داده است تا روضه حضرت زهرا بخواند، سپس پس از کلی پرس و جو متوجه می شود که این مسئله از طریق سفارت انگلیس با هدف تفرقه افکنی میان شیعیان و اهل تسنن هدایت می شود.

مصلحی پروژه بعدی دشمن جهت تحریف خط امام (ره) را تلاش برای فرسایش ظرفیت های نظام در داخل و خارج از کشور دانست و گفت: دشمن تمام هم و غم خود را بر روی این مسئله گذاشته است، به عنوان مثال به نظر شما چرا مذاکرات هسته ای اینقدر طول کشید؟ یک سال و نیم گذشته همه ما نشسته بودیم تا در ژنو ۲ بگویید که توافق انجام شد اما یک دفعه گفتند فرانسه را بازی را بهم زد. من وقتی این خبر را شنیدم چون از پشت پرده ها اطلاع داشتم خنده ام گرفت، زیرا اگر امریکائی ها بنا داشته باشند کاری انجام دهند اصلا فرانسه و انگلیس کاره ای نیستند.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به مذاکرات سعید جلیلی در آلماتی قزاقستان گفت: در آن مذاکرات دستگاه اطلاعاتی با توانی که داشت اطلاعات و پشنهادات ۱+۵ را که قرار بود در مذاکرات مطرح کند پیدا کرد. ما در آن زمان در جلسات مختلفی با سعید جلیلی تا نیمه شب این اطلاعات را بحث کردیم که اگر آنها این حرف را زدند باید این جواب را بدهید. در نهایت جلیلی به آلماتی رفت و هرچه آنها گفتند وی جوابشان را داد تا جایی که کم آوردند و نماینده انگلیس گفت: ما به جاهای خوبی رسیدیم و اجازه بدهید ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم.

وی افزود: در آن مذاکرات وندی شرمن نماینده امریکا در مذاکرات یک کاغذ کوچک به نماینده انگلیس داد و به وی گفت تو با اجازه چه کسی حرف می زنی و پیشنهاد می دهی، این اتفاق یعنی انگلیسی ها و فرانسوی ها بدون هدایت امریکا کاری انجام نمی دهند.

مصلحی گفت: آنها هدفشان از طولانی کردن مذاکرات تلاش برای فرسایش ظرفیت های نظام بود یعنی می خواستند نشستن وزیر خارجه ما با وزیر خارجه امریکا را عادی سازی کنند و بگویند می شود با استکبار هم نشست و برخاست کرد.

وزیر سابق اطلاعات تاکید کرد: افسر جنگ نرم نباید اجازه دهد برخی مسائل برای جامعه ما عادی سازی شود.