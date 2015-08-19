به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی برادران درباره برگزاری نکردن دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال جوانان ایران و سوریه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و مکاتباتی که وجود داشت، قرار شد تا تیم فوتبال جوانان با تیم‌های سوریه و عراق چهار دیدار تدارکاتی در استادیوم ثامن الائمه برگزار کند.

وی افزود: تمام مکاتبات و اقدامات لازم برای برگزاری این چهار دیدار دوستانه با اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی صورت گرفت و حتی مسئولان اداره کل همکاری های لازم را در خصوص در اختیار گذاشتن حراست و نیاز های ما انجام دادند اما متاسفانه دو ساعت قبل از بازی و زمانی که تیم‌ها به ورزشگاه مراجعه کردند، با درب بسته مواجه شد.

رئیس هیات فوتبال استان خراسان رضوی ادامه داد: بلافاصله دبیر هیات فوتبال استان خراسان با مدیر کل اداره ورزش و جوانان نشستی را تشکیل داد و درباه بسته بودن درب ورزشگاه و عدم اجازه ورود دو تیم خواستار چاره شدند که متاسفانه مدیر کل وزرش و جوانان هیچ توضیح قانع کننده‌ای را مطرح نکرده و تنها اعلام کرد، فرد خاطی که باید به شما اعلام می‌کرد، نمی‌توانید بازی را برگزار کنید، را توبیخ خواهیم کرد زیرا این فرد فراموش کرده به شما اعلام کند اجازه بازی ندارید. معتقدم توبیخ این فرد برای وجود این مشکل اصلا توجیه مناسبی نیست چرا که آبروی ایران در میان است.

وی در ادامه بیان کرد: واقعا دلیل این مشکل پیش آمده را نمی دانیم چرا که از ابتدای برنامه ریزی این اردو و حتی برنامه های میزبانی رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا که به میزبانی مشهد مقدس است، اراده کل ورزش و جوانان در جریان کامل قرار دارد. باز هم اعلام می کنم که دلیل مخالفت اداره کل ورزش و جوانان را نمی دانیم و حتی نامه مکتوبی مبنی بر عدم برگزاری بازی به دست ما نرسیده است.

برادران در پایان گفت: پیراهن تیم ملی مانند پرچم جمهوری اسلامی ایران برایمان مقدس است. ما با میزبانی این مسابقات قصد داشتیم تا وجهه خوبی برای فوتبال استان خراسان رضوی و ایران به وجود آید اما وجود چنین مشکلاتی آن هم بدون دلیل باعث می‌شود به اهداف خود نرسیم. اکنون تمرینات تیم‌های عراق، سوریه و ایران در زمین دیگری که هماهنگ شده، در حال برگزاری است و امیدوارم دیگر شاهد وجود چنین مسائلی نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال هم اسناد خود مبنی بر نامه‌نگاری برای برگزاری این مسابقه را منتشر کرد که متن کامل این نامه‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید: