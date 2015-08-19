به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان ظهر چهارشنبه در همايش جشن دخت آسمانی كه در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شده بود، با گراميداشت دهه كرامت اظهار كرد: از نظر علمای شیعه حضرت معصومه (س) و امام حسن مجتبی (ع) كریمه اهل بیت معرفی شده و هر دو بزرگوار نیز فضائل بسیاری دارند.

سیده فرانک موسوی افزود: جوانان ما باید الگوی خوبی برای خود انتخاب كرده و برای این كار نیز باید اول شناخت خوبی داشته باشند. متأسفانه برای این الگوبرداری ها خیلی نتوانستیم، الگوهای دینی خود را به جوانان بشناسانیم.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح كرد: حضرت معصومه (س) ویژگی هایی داشتند كه فقط خاص خودشان بود. این بزرگوار با دو معصوم یعنی امام موسی كاظم (ع) و امام رضا (ع) زندگی كرده اند. با وجود اینكه امام موسی كاظم (ع) ۳۷ فرزند داشته ولی امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند.

وی عنوان كرد:‌ زنان مسلمان اگر بتوانند استعدادها، توانمندی ها و ظرفیت های وجودی خود را باور كنند، آن وقت جامعه هم آنها را قبول خواهد داشت.

موسوی بيان كرد: زنان می توانند در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به خوبی فعالیت كنند، ولی اگر خودشان را قبول داشته باشند.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تأكيد كرد: زنان باید الگوپذیری داشته و در واقع نیازمند الگو گرفتن از حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س) هستند. هر دوی این بزرگوار عالمه بوده و می توانند شفیع ما در قیامت باشند.

وی يادآور شد: امام رضا (ع) فرمودند كه هر كسی كه قبر حضرت معصومه (س) را زیارت كند، به بهشت وارد می شود.

موسوی در پايان گفت: مادران این سرزمین باید چنین الگوهای اسلامی را به دختران خود معرفی كنند. ما خودمان الگو داشته و جوانان ما هم نیازی به الگوهای غربی ندارند، ولی متأسفانه الگوهای خود را به خوبی نشناخته و كمتر آنها را به جوانان معرفی كردیم.