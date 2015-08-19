به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر و اطلاع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، سیدعباس صالحی، در آیین پایانی دهمین جشنواره سراسری ادبیات کودک و نوجوان رضوی که در شهر کرد برگزار شد، با بیان اینکه امام رضا(ع) بیش از هزار سال میزبان و میهمان کشور ایران بوده است، افزود: دینی که ایران اسلامی به امام رضا (ع) دارد بسیار بالاتر و فراتر از آن است که بخواهیم تصور کنیم و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی با همه وجود خود را مدیون امام رضا(ع) می‌داند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی تاکید کرد: هیچ جا مانند ایران یک خزانه فرهنگی ملی ـ اسلامی را در خود حفظ نکرده است که امام رضا (ع) این کار را برای ایران انجام داده و از این‌رو ما به امام رضا (ع) مدیون هستیم.

وی با بیان اینکه میراث فکری و معنوی اندیشه‌ای امام رضا (ع) اندک نیست اضافه کرد: ما باید با این میراث فکری الفت یابیم و به آن نزدیک‌تر شویم.

صالحی تراز دین‌داری یک انسان و جامعه را راستگویی دانست و بیان داشت: ادای امانت یکی دیگر از ترازهایی است که جامعه با آن سنجیده می‌شود و این ادای امانت باید به صورت تعهد و وجدان کاری صورت بگیرد.

این مسئول یکی از راه‌های ادای دین به امام رضا (ع) را تقرب به امام عنوان کرد و افزود: بهترین راه برای این تقرب استفاده از ادبیات است.

صالحی خاطرنشان کرد: امیدواریم جشنواره‌هایی از این قبیل در کنار شناسایی و رشد استعداد ادبی کودک و نوجوان کمکی در گسترش فرهنگ رضوی از طریق ادبیات برای نسل موثر در آینده کشور کودک و نوجوان باشد.

میزبانی از امام رضا (ع) افتخار جامعه ایران اسلامی است

در ادامه این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: افتخار جامعه ایران اسلامی مهمانی و میزبانی امام رضا (ع) است.

خدابخش مرادی تاکید کرد: با بیان اینکه اگر این مهمانی و میزبانی را بررسی کنیم می‌بینیم یک اثر تاریخی صرف نیست بلکه یک اثر در حوزه فرهنگی، اجتماعی، تمدنی، سیاسی و حتی اقتصادی است.

این مسئول با اشاره به اینکه اگر امروز ادبیات کودک و نوجوان را به فرهنگ رضوی پیوند دهیم و این ادبیات را در نسل‌های آینده ساری و جاری کنیم کاری بی‌بدیل خواهد بود تاکید کرد: یکی از کارهای امام رضا (ع) در زمان حیات فرهنگ گفتگو بود و امروز هم می‌بینیم که آن ادبیات گفتگو نه تنها در دنیا و منطقه بلکه در کشور ما هم کارساز شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارسال ۲ هزار و ۹۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ارسال ۲ هزار و ۹۳ اثر به دبیرخانه جشنواره گفت: از این تعداد آثار ۳۷۶ اثر شعر، ۸۷۲ قطعه ادبی، ۸۳۵ اثر در بخش داستانی بود.

دبیر جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی افزود: نویسندگان و شاعران بزرگسالی که در حوزه کودک و نوجوان خلق اثر داشته اند، نیز در این جشنواره آثار خود را ارائه دادند.

وی تاکید کرد: در ۱۰ دوره گذشته ۱۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی رسیده که یک اتفاق خوب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است.