غلامرضا دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبالغ قرارداد فصل گذشته تیم کاراته آذرخودروی قم هنوز پرداخت نشده است در حالی که چند ماه از پایان سوپرلیگ می‌گذرد.

وی افزود: چک‌های باشگاه آذرخودرو مربوط به اواخر اسفندماه سال ۹۳ بوده که هنوز نقد نشده است اما مدیر عامل باشگاه گفته است که تا پایان این هفته مبالغ قرارداد اعضای تیم پرداخت می‌شود.

سرمربی تیم کاراته آذرخودروی قم گفت: آذرخودرو در فصل اخیر سوپرلیگ کاراته قهرمان شد و زیبنده نیست کاراته کاهای این تیم در جمع برترین‌های کشور هستند دستمزد خود را دریافت نکنند.

دباغیان بیان داشت: با توجه به قهرمانی اخیر آذرخودرو، انتظارات از این تیم و کاراته قم در فصل پیش رو به بالا است اما با توجه به این شرایط، حضور آذرخودرو در فصل آینده سوپرلیگ کاراته در هاله‌ای از ابهام است.

وی عنوان کرد: حبیب آذریار مدیرعامل باشگاه به من گفته است که مبالغ قرارداد تیم تا فردا پرداخت می‌شود و قراردادهای فصل جدید را نیز پیش از آغاز فصل پرداخت می‌کند اما در این مورد هنوز نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد و فعلا آنچه برای ما مهم است پرداخت قراردادهای فصل گذشته است.

سرمربی تیم کاراته آذرخودروی قم تصریح کرد: موفقیت تیم آذرخودرو تنها متعلق به این باشگاه نبوده بلکه افتخاری برای مجموعه استان است و مسئولان استانی نیز برای حل این مشکلات باید همکاری کنند.

دباغیان افزود: قهرمانی آذرخودرو در دومین سال حضور در سوپرلیگ کاراته اتفاق مثبت و ارزشمندی بود و این ظرفیت بزرگ در کاراته قم باید حفظ شود.