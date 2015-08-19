به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش صبح امروز در جمع کارکنان و سربازان مرکز آموزش ۰۱ نیروی زمینی ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: امروز دشمنان برنامه ریزی گسترده ای را علیه نظام اسلامی انجام داده اند که بعد از توافق نهایی بتوانند در این کشور نفوذ کرده و تأثیر گذار باشند، غافل از این که مردم ما چه در دوران انقلاب و چه در طول دفاع مقدس نشان داده اند که در برابر زورگویی ها تسلیم نمی شوند و هرچه تهدیدات بیشتر شود وحدت و انسجام ما بیشتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: ۲۶ مرداد سالروز ورود فرزندان سلحشور ملت قهرمان ایران و رادمرادن شجاعی است که هویت و سربلندی را در دوران اسارت به نمایش گذاشتند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: اسلام کامل ترین دین در میان ادیان الهی است که به همه دوران های زندگی انسان نگاه ویژه و برنامه کاملی دارد و هدف آن نیز سعادت انسان است و یکی از این دوران ها که اسلام به آن اهمیت و ارزش قائل شده، دوران جوانی است.

آل هاشم ادامه داد: حضرت امام خمینی(ره) همواره مسئولین و دست اندرکاران را مورد خطاب قرار می دانند و از آنان می خواستند به هرشکل ممکن برای پیشرفت امور مربوط به جوانان برنامه ریزی نمایند. امام فرمودند: من به همه شما مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی، اعتقادی، علمی و هنری جوانان را فراهم سازدید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآروی ها همراهی کنید و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگاه دارید. امام در این زمینه وظایفی را برای مسئولین مشخص فرمودند که بسیار عمیق و راهبردی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: از دیدگاه امام راحل (ره) راههای رشد و نقش آفرینی جوانان به عنوان نیروهای بالنده و پویا در این کشور باید هموار باشد، امام چاره اصلی جبران عقب ماندگی کشور را بازگشت به هویت انسانی و زنده ساختن روح توانایی و استقلال در جوانان می دانستند و برای نشان دادن نمونه های علمی و عملی این گزینه، جوانان غیور دوران دفاع مقدس را بیاد می آوردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به توصیه های رهبر معظم انقلاب نسبت به جوانان اشاره کرد و افزود: ایشان تأکید دارند که پاسداری از نظام اسلامی وظیفه همه جوانان است. جوانان نباید راه را گم کنند و باید در هرمسئولیتی که قرار بگیرند در راستای حفاظت از قانون اساسی قدم بردارند فلذا امروز باید همه ما خط امام (ره) را دنبال کنیم که همان اطلاعت از ولایت و رهبری است.

به گفته حجت الاسلام آل هاشم، احساس مسئولیت، ایمان و بصیرت، امربه معروف و نهی از منکر، عدم تسلیم در برابر توطئه های دشمنان از جمله نکاتی است که باید مورد توجه جوانان قرار گیرید.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از خدمات دولت به ویژه مجاهدان عرصه دیپلماسی قدردانی و خاطرنشان کرد: با توجه به توافق هسته ای که انشاء الله به نتیجه نهایی برسد، یکی از آرمان های نظام، امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب این است که در برابر دشمنان نباید تسلیم شد و این همان کاری بود تیم مذاکره کننده ما انجام داد.

رئیس سازمان عقیدتی ارتش افزود: امروز دشمنان برنامه ریزی گسترده ای را علیه نظام اسلامی انجام داده اند که بعد از توافق نهایی بتواند در این کشور نفوذ کرده و تأثیر گذار باشند، غافل از این که مردم ما همواره چه در دوران انقلاب و چه در طول دفاع مقدس نشان داده اند که در برابر زورگویی ها تسلیم نمی شوند و هرچه تهدیدات بشتر شود وحدت و انسجام داخلی ما بیشتر خواهد شد.

حجت الاسلام آل هاشم در پایان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان گفت: امروز ارتش که عمده نیروهایش را جوانان تشکیل می دهند، رسالت سنگینی برعهده دارد، چراکه هرساله خیل عظیمی از جوانان وارد ارتش می شوند و قطعاً محیط ارتش برآنان تأثیرگذار است و روحیه و شخصیت آنان را در سال های آتی زندگی شکل می دهد و بدون تردید نحوه برخورد با سربازان نگرش و بینش آنان نسبت به نظام و کشور را می سازد و در صورتی که این نگرش، نگرش مثبتی باشد موجب بروز رفتارهایی مثبت در جهت خدمت به مردم و نظام خواهد بود.