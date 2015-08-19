به گزارش خبرگزاری مهر، محققان امریکایی دانشگاه اوهایو با پرورش سلول های پوستی در محیط آزمایشگاهی موفق به بازسازی سلول های مغزی انسان شدند. این بازسازی می تواند در درمان بسیاری از بیماری های مغزی مفید و سودمند باشد.

Rene Anand، یکی از محققان شرکت کننده در این پروژه می گوید: « با استفاده از این روش می توان داروهای عصبی را بر الگوهای غیر حیوانی مورد آزمایش قرار داده و امید تازه ای برای درمان بیماری آلزایمر یافت. بیماری که از آن با عنوان بیماری عصر مدرنیته یاد شده و هر ساله بر قربانیان آن افزوده می شود.»

این مغز در محیط آزمایشگاهی و در یک ظرف به مدت ۱۵ هفته رشد یافته و با مغز یک جنین پنج هفته ای قابل مقایسه است. این مغز کوچک که از سلول های پوستی دوباره به وجود آمده از اندازه ای کوچک برخوردار است.



محققان امیدوارند این توده متشکل از فیبرها و سلول های عصبی ابزار جدیدی برای تحقیقات آزمایشگاهی جز نمونه های حیوانی باشد تا بتوان راه حل های جدیدی را علیه اختلالات یا بیماری های مغزی یافت.



تصویر مغز پرورش یافته در آزمایشگاه شامل ساختارهایی مانند نیمکره مغزی، ساقه نوری و خم جمجمه است که همگی جزو ویژگی های مغز جنین انسان هستند. این مغز نه تنها ۹۹ درصد از ژن های موجود در مغز جنین را داراست بلکه از نورون و سیگنال هایی به نام آکسون و دندریت تشکیل شده است.

محققان دانشگاه اوهایو معتقدند، این مغز نه تنها شبیه مغز در حال تکامل انسان است بلکه از تنوع سلولی برخوردار بوده که آن را شبیه یک مغز می کند. این الگوی مغزی می تواند راهگشای محققان در تحقیقات و آزمایشات باشد.