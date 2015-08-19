مهدی مشایخی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه ظهر امروز (چهارشنبه) دو دختر میانه ای بنام های سمیه و فاطمه باباخانزاده در یکی از مناطق باتلافی حومه این شهرستان دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده اند.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: این دختران ۲۳ و ۳۰ ساله هنگامی که در روستای حومه شهرستان میانه بنام «سبز» در تردد بوده اند، بدلیل عدم آشنایی با محیط و بی احتیاطی در یک باتلاق گرفتار شده و متاسفانه بدلیل فرو رفتن در باتلاق و خفگی جان خود را از دست داده اند.

بنا بر مشاهدات عینی خبرنگار مهر، نیروهای امدادی و انتظامی به محل وقوع این حادثه اعزام شده و در حال بررسی جزئیات و دلایل اصلی بروز این سانحه دلخراش هستند.