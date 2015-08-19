۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

شهر فناوری اطلاعات ایران قطب اول منطقه می‌شود

براساس الزامات برنامه ششم توسعه، ایجاد شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان قطب اول منطقه در عرصه فناوری دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی مختاری مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ایجاد شهر ICT خبر داد و گفت: با این برنامه، منطقه ویژه اقتصادی پیام به جایگاه مناسب اقتصادی، علمی و  فناوری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد رسید.

وی چشم انداز اهداف مدنظر در ایجاد شهر ICT را به عنوان مرکزی فعال و تاثیرگذار در ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و افزود: توسعه اقتصادی با استفاده از قوانین منطقه ویژه اقتصادی و خدمات فرودگاهی در اولویت قرار دارد.

مختاری با اشاره به مطالعات مقدماتی طرح و آماده سازی و ایجاد زیرساختهای منطقه ویژه در ۹۶ هکتار، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه، گامهای خوبی برداشته شده است و شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه فعالیت بنگاههای اقتصادی بخش عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی را فراهم آورد.

کد مطلب 2887413

