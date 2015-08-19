محمد واعظی نویسنده و کارگردان مستند آش ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از طی شدن مراحل تحقیق و پیش‌تولید این مستند خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این مستند به سفارش شهرداری زنجان و با نظر اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تولید می‌شود، افزود: بدون حمایت‌های این دو ارگان و به ویژه شهرداری زنجان ساخت این مستند امکان نداشت.

واعظی در پاسخ به اینکه اخیرا انتقادهایی به حضور پررنگ شهرداری در فعالیت های فرهنگی می شود خاطرنشان کرد: شهرداری یک ارگان خدمات رسانی صرف نیست و هر فعالیت زیرساختی و عمرانی بدون پیوست فرهنگی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: کافیست منتقدان نگاهی به فعالیت های فرهنگی شهرداری ها در کلان‌شهرهای کشور مثل تهران، مشهد، اصفهان و تبریز بیندازند تا متوجه نقش شهرداری در شکل گیری، هدایت و تقویت ساختار فرهنگی و اجتماعی شهرها شوند.

این مستندساز زنجانی درباره فیلم مستند آش ایرانی گفت: جشنواره آش ایرانی یک رویداد مهم فرهنگی در زنجان است، رویدادی که حالا پس از ۱۰ سال که از برگزاری نخستین دوره آن می گذرد، در تغییر لهجه فرهنگی زنجان و برگزاری اجتماعات گوناگون بسیار تاثیرگذار بوده و اثر آن در انتخاب زنجان به عنوان شادترین شهر ایران انکار پذیر نیست.

واعظی با تاکید بر اینکه این مستند سینمایی دارای یک فرم روایی داستان گو است و قصه مشخصی را دنبال می‌کند، ادامه داد: این فیلم با عوامل حرفه‌ای ساخته خواهد شد، و سعی می شود ضمن مشاوره با متخصصین و کارشناسان، نهایت دقت در ساخت آن به کار گرفته شود و خروجی آن اثری دیدنی و خوب باشد.

وی اضافه کرد: این فیلم یک مستند گزارشی نیست و اگر استفاده از آرشیو تصویری مربوط به جشنواره آش ایرانی در سال‌های گذشته کمکی به روایت و فرم مستند داشته باشد، احتمال استفاده از آن نیز وجود دارد.

واعظی ضمن اشاره به اینکه مراحل تدوین و صداگذاری طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا نیمه اول مهرماه سال‌جاری به اتمام خواهد رسید، گفت: موسیقی این فیلم متناسب با فضای مستند توسط یکی از آهنگ‌سازان خوب زنجانی در حال ساخت است.

کارگردان مستند آش ایرانی در ادامه از آغاز تصویربرداری مستند در سه تا چهار روز آینده خبر داد و افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده، در ۲۰ تا ۲۵ روز آینده، تصویربرداری این فیلم در شهرهای مشهد، تهران، زنجان و احتمالا همدان به پایان می رسد.

واعظی گفت: اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، قصد داریم فیلم را به جشنواره سینمای مستند ایران (حقیقت) و سایر جشنواره های معتبر داخلی و خارجی ارائه کنیم.