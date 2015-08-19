  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد:

هوای گلستان از روز جمعه بارانی می شود

هوای گلستان از روز جمعه بارانی می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از بارش های پراکنده از روز جمعه در گلستان خبر داد.

محمدرضا رضوی، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بارش هاي پراكنده با احتمال رعد و برق بويژه در جنوب غرب، شرق و شمال شرق استان از روز جمعه در گلستان پیش بینی می شود.

وی از كاهش تدريجي دماي هوا به ميزان چهار تا شش درجه سلسيوس از جمعه تا يكشنبه خبرداد و گفت: از بعد از ظهر جمعه تا روز شنبه گاهي وزش نسبتا شديد باد و مواج شدن دريا پيش بيني مي شود.

وی اظهار کرد: در اين مدت به دليل احتمال رگبارهای نقطه ای، آب گرفتگی برخی از معابر عمومی و وقوع سيلاب در مناطق مستعد استان وجود دارد.

رضوی تصریح کرد: همچنين به سبب مواج بودن دريا در روزهای جمعه و شنبه، دستگاه های ذی ربط اقدامات لازم برای ممانعت از شنا و جلوگيری از خسارات جانی را به عمل آورند.

کد مطلب 2887421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها