به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امانی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از مرمت ۳۰ اثر تاریخی این استان خبر داد.

وی با اشاره به راه اندازی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان در سه رشته تحصیلی عنوان کرد: همچنین واگذاری حمام تاریخی «گپ» به بخش خصوصی، احداث بازارچه های صنایع دستی، تعیین حریم پنج اثر تاریخی از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیر کل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان از بررسی ۱۲۵ پرونده ثبت اثر تاریخی استان خبر داد و گفت: همچنین خرید حریم ۱۵ اثر تاریخی، ایجاد کمپ گردشگری آبشار چکان، ایجاد رمپ دسترسی به آبشار بیشه نیز طی پنج ماه گذشته در استان اجرایی شده است.

امانی همچنین از ایجاد تاسیسات زیربنایی در مناطق گردشگری گهر، آبشار گریت، مسیر تونل برفی و ایجاد کمپینگ گردشگری در شهرستان دوره چگنی خبر داد و گفت: همچنین در ین مدت زمینه معرفی ۱۵ اثر صنایع دستی برای ثبت ملی نیز فراهم شده است.