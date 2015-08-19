به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ندیری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه حجاج از ۱۲ شهریور ماه عازم سرزمین وحی می شوند افزود: از این تعداد ۹۷۷ زائر زن و ۹۷۲ زائر مرد هستند که کم سن ترین زائر متولد ۱۳۷۲ با ۲۲ سن و مسن ترین متولد ۱۳۰۰ با ۹۴ سن است.

وی با بیان اینکه پروازهای آذربایجان‌غربی از ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه به صورت هفت پرواز برقرار می‌شود افزود: پروازهای برگشت زائران ایرانی از شش شهریور ماه آغاز می‌شود که در این میان پرواز حجاج مقیم آذربایجان‌غربی از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه انجام می گیرد.

ندیری با اعلام اینکه پرواز حجاج به صورت مسقیم از ارومیه به سمت مدینه منوره هست عنوان کرد: زائران خانه خدا در مکه در هفت هتل اسکان خواهند داشت که پنج کاروان در یک هتل جدید اقامت می کنند.

وی گفت: سازمان حج و زیارت بر اساس ارزیابی ها و به دلیل مشکلات و تجهیز نبودن با ۲۰ هتل اتمام قرار داد کرده و با هشت هتل جدید که برای اولین بار زائر پذیرش می کنند قرار داد امضا کرده است.

ندیری افزود: حجاج هیچ گونه کارت شناسایی به همراه نداشته باشند و فقط پاسپورت و کارت شناسایی تهیه شده توسط سازمان حج و زیارت که اطلاعات کامل و دقیقی بر روی کارت درج شده است را به همراه خواهند داشت.

وی به گروهای زئران اعزامی نیز اشاره کرد و افزود: زائران در قالب گروههای ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۰ نفره اعزام می شوند که در گروههای ۸۵ و ۱۱۵ نفره یک روحانی و در گروههای ۱۳۵و ۱۶۰ نفره یا روحانی و یک معین حضور خواهند یافت.

مدیر حج و زیارت آذربایجان غربی به کاهش ۶۰ درصدی عوامل اجرایی اشاره کرد و افزود: با کاهش عوامل اجرایی توانستیم تعداد زائرین را افزایش دهیم در این راستا سال گذشته ۹۵ هزار از عوامل اجرایی اعزام می شدند که امسال به تعداد پنج هزار نفر کاهش یافته است.

ندیری یاد آور شد: ۲۸۰ پزشک در از کل کشور توسط کاروانها به حج تمتع اعزام می شوند و برای تسهیل ویزیت به زائرین خدمات ارائه می دهند.