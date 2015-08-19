به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید در نشست شورای اشتغال مددجویان بهزیستی که امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در بحث توانمندسازی معلولان هر تعداد مربی و کارگاه آموزشی که مورد نیاز باشد فراهم می‌کنیم و نیز سعی ما بر ایجاد شرایط فروش محصولات آنان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه افزود: مددجویان تحت پوشش باید فضایی برای عرضه محصولاتشان داشته باشند در این راستا راه‌اندازی چندین غرفه صنایع دستی برای مددجویان اقدام مثبتی است.

ناصری امید برپایی نمایشگاه عرضه محصولات مددجویان بهزیستی را اقدامی در راستای کمک به این دسته از افراد دانست و گفت: مصوبه اجرای این کار در اختیار خودمان بوده و امیدواریم تا حد ممکن مساعدت شود.

نماینده بانک سپه کرمانشاه نیز در این نشست گفت: در خصوص ارائه تسهیلات خوداشتغالی تبصره ۱۶ شریط اعطای تسهیلات به مددجویان را فراهم کرده و در این راستا برای ارائه تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تنها ۲۰ درصد اعتبارات به مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جذب شده است.

وی ابراز امیدوری کرد: با جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات، زمینه کمک تسهیلاتی به مددجویان فراهم شود.