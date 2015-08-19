۷۰ در صد مواد معدنی آذربایجان غربی به هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان ظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار دومین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی و ماشین آلات وابسته در ارومیه با بیان اینکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت در استان ۸و۵ در صد است که در مقایسه با میانگین کشوری که به بیش از ۲۵ درصد می رسد ناچیز است افزود: با بهره وری درست در این بخش می توان از اتلاف مواد معدنی کاست.

وی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی در استان اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به فناوری های نوین است افزود: باید در شرایط موجود با استفاده از فناوری های به روز معدنی از ظرفیت های بی بدلیل اقتصادی معادن استان بهره مند شویم.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود و احتمال ورود سرمایه گذاران بخش صنعتی باید توجه ویژه ای به توسعه و تکمیل زیرساختهای بخش صنعت داشت.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: هیچ گونه مواد ضایعاتی هنگام استفاده از معادن استان دیده نشده است و تمام مواد معدنی موجود در معادن بعد از فرآوری و پالایش به مواد با ارزشی تبدیل می‌شوند.

اکبر طاهری اظهار داشت: با وجود مواد معدنی زیادی در کشور که ایران را به رتبه سوم دنیا از لحاظ داشتن مواد معدنی تبدیل کرده است، ولی این کشور رتبه بیستم دنیا را از نظر صادرات این محصول به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ تکنولوژی استخراج مواد معدنی پیشرفت بسیار کمی کرده است، افزود: متاسفانه تکنولوژی استفاده از معادن در کشور ما وجود ندارد و مجهز نبودن معادن استان به سیستم‌های پیشرفته و استفاده از روش‌های قدیمی برای استخراج مواد معدنی از جمله عوامل اساسی کم بودن رتبه ایران در صادرات مواد معدنی است.

طاهری عنوان کرد: آسفالت راه‌های معادن مهاباد به طول ۱۰ کیلومتر و اعتبار ۲۹ میلیارد ریال، برق رسانی به معادن استان با اعتبار ۵ میلیارد ریال، انجام ژئوفیزیک هوایی از جمله اقدامات اساسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.

وی یاد آور شد:استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطب های معدن و صنایع معدنی در کشور محسوب می شود و با توجه به وجود معادن غنی و سرشار در این استان، برگزاری این نمایشگاه با هدف معرفی پتانسیل های معدنی سنگ این استان و استفاده از امکانات موجود جهت توسعه فضای بازار کسب و کار معدن در ارومیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

موسی زاده مشاور استاندار و مدیر مركز جذب سرمایه گذاری استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استان وجود دارد و در این زمینه چندین تفاهم نامه با شرکت های خارجی و داخلی در راستای جذب و سرمایه گذاری در استان در حال اجراست.

دومين نمايشگاه تخصصي معدن و صنايع معدني و ماشين آلات وابسته عصر دیروز در فضايي به مساحت ۲ هزار مترمربع شامل ۳۰ غرفه و مشاركت معدنكاراني از پنج استان كشوردر محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اذربایجان غربی در ارومیه برپا شده است و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.