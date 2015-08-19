به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح خط تولید شرکت ایریکو در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال مهر در خصوص نوسازی ناوگان ریلی در کشور افزود: قرار شد همه ناوگان بالای ۵۵ سال از شبکه ریلی خارج شوند.

وی اظهار داشت: همه واگن‌های بالای ۳۰ سال متوقف و یا باید وارد فرآیند نوسازی انجام شوند.

معاون امور ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با دستورالعمل ابلاغ شده باید ناوگان عمر بالای ۳۰ سال وارد پروسه نوسازی شوند و در این راستا از سال ۹۶ ناوگان با عمر بالا یا متوقف شود و یا باید وارد پروسه بازسازی می شوند.

احمدی تصریح کرد: قرار است طی مدت هفت سال تعداد سه هزار دستگاه واگن مسافربری وارد شبکه حمل و نقل ریلی کشور شود.

وی افزود: در جهت نوسازی عملاً تعداد زیادی واگن از شبکه خارج و تعدادی هم نوسازی شوند.

معاون امور ناوگان ریلی کشور، به عمر ناوگان ریلی کشور اشاره کرد و افزود: عمر متوسط واگن های ریلی کشور ۲۹ سال است و باید این رقم به ۱۵ یا ۱۶ سال برسد.

احمدی با بیان اینکه واگن های تحت کشورهای متحد المنافع در گذشته از مرز سرخس وارد ایران می‌شدند افزود: واگن های س آی اس، تحت استاندارد گلف بودند و از مرز سرخس وارد ایران می‌شدند و در این میان واگن های ایرانی اجازه نداشتند از مرز سرخس وارد مرز ترکمنستان شوند.

معاون امور ناوگان ریلی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: توافق شده واگن‌های ایران از مرز سرخس وارد ترکمنستان شوند و ما با ترکمنستان یک مرزی ریلی داشته باشیم و مرز اینچه برون که با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد فعلاً محدود به ترکمنستان است و تلاش می کنیم با پیگیری های معاون بهره برداری راه آهن مجوز سیر در کل کشورهای SIS را داشته باشیم.

احمدی گفت: در عراق هنوز ارتباط ریلی منظم نداریم و در صورت رفع مشکل زیر ساخت‌ها در کشور عراق منعی برای برقراری ارتباطی ریلی با این کشور وجود نداشته و مشکل مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.