به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در پنجمین همایش مرکزی مسئولین قرارگاه استانی راهیان نور دانش آموزی که عصر امروز در مجتمع ۵ آذر سازمان بسیج برگزار شد، گفت: اردوهای راهیان نور پیام هایی را برعهده دارند. تقویت رویه همکاری، تقویت زندگی دسته جمعی و تقویت ارتباط اجتماعی و سیاسی از راهبردهای تعلیم و تربیت است.

وی افزود: راهیان نور پیامش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ترویج روحیه گذشت و انتقال فرهنگ رزمندگان است.

فانی ادامه داد: ما بدنبال وحدت در عین کسوت در آموزش و پرورش هستیم و چترهای مختلفی در آموزش و پرورش باز کردیم تا افراد بر حسب علایق و سلایقشان زیر این چترها جای بگیرند و همه این چترها زیر چتر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حرکتی که در راهیان نور در سال تحصیلی ۹۳ و ۹۴ صورت گرفته، ادامه دارد تصریح کرد: حجم گروههایی که به راهیان نور در جبهه های جنوب و غرب اعزام شده قابل توجه است و برآورد می کنیم تا شهریورماه به مرز ۶۵۰ هزار نفر برسد که در تاریخ راهیان نور بی سابقه است.

فانی گفت: ما امسال مشارکت مالی دانش آموزان را مهم در اردوهای راهیان نور داشتیم و نزدیک به ۵ میلیارد تومان از هزینه های راهیان نور از طریق مشارکتهای مردمی تامین شده است.

فانی در پایان خاطرنشان کرد: دانش آموزان پس از بازگشت از اردوی راهیان نور به یک سفیر دینی و اخلاقی در بین خانواده، مدرسه و جامعه تبدیل می شوند و این نقش سفیر بودن باعث رفتارسازی در جامعه می شود.