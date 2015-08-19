به گزارش خبرگزاری مهر، کودتای ۲۸ مرداد، از رویدادهای مهم و تاثیرگذار تاریخ ایران محسوب می شود. آنجا که دولتهای انگلیس و آمریکا، با به خدمت گرفتن وابستگان خود و اوباش تهران، دولت منتخب مردم را به زیر کشیده و دیکتاتوری پهلوی را تداوم بخشیدند.

در این پرونده، کلیپهای تصویری و صوتی، حاوی اطلاعات و تحلیل هایی در باب کودتا، پوستر و طرح گرافیکی، مجموعه نمایشگاهی «آژاکس» به همراه ویژه نامه «کودتای کدخدا» با قابلیت تکثیر توسط محافل و گروههای فرهنگی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

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