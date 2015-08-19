به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به بررسی ابعاد گسترده سلامت اجتماعی به ویژه سلامت جنسی و ضرورت هوشیاری افراد و خانوادهها، کیفیت ارتباطات در سطح خرد و کلان در سطح زندگی شهری و نقش سازمانها و دستگاههای فرهنگی در ارتقای سلامت جنسی میپردازد.
دکتر شیرین احمدنیا مدیر گروه جامعهشناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعهشناسی و دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی در این نشست به بررسی و تشریح ابعاد سلامت جنسی میپردازند.
دکتر اسماعیل غلامیپور در بخشی دیگر از برنامه یافتههای پروژه پژوهشی بررسی نگرشهای جنسی شهروندان تهرانی را اعلام میکند و مستند «یک پیشنهاد ساده» به کارگردانی یاسر عرب با موضوع رابطه فرهنگ و رشد جنسی برای حاضران پخش میشود.
نشست علمی تخصصی «شهر و سلامت جنسی» ساعت ۹ تا ۱۲ یکشنبه اول شهریور در فرهنگسرای شفق برگزار میشود و علاقهمندان برای حضور در آن و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۶۶۴۸۸۵۶۶ و ۶۶۴۸۶۹۲۷ تماس بگیرند یا با ارسال نام و نام خانوادگی به سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷۳۵ ثبت نام کنند.
