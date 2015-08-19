به گزارش خبرنگار مهر، عسگر حسنی پور در همایش دهیاران که ظهر چهارشنبه در سالن شهید آوینی رودسر برگزار شد، گفت: در گیلان دو هزار و ۷۵ روستا دارای شورا و یک هزار و ۷۶۰ روستا دارای دهیار هستند که شهرستان رودسر از این حیث ۲۰۳ دهیار دارد.

وی افزود: ۴۰ درصد جمعیت گیلان در روستاها و ۶۰ درصد در شهرها ساکن هستند.

حسنی پور با ابراز نارضایتی از کمبود زیرساخت ها در روستاها گفت: مدیران با صرف و هزینه هدفمند اعتبارات می توانند کمبود زیرساخت ها در روستاها را رفع کنند.

مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها را نبودن توزان بین درآمد و هزینه خانوارهای روستایی دانست و افزود: از دغدغه های دولت، ایجاد اشتغال در روستاها است و امیدواریم با این نگرش بتوانیم در روستاها در قالب طرح های مشارکتی و غیرمشارکتی اشتغالزایی کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان رودسر از شهرستان های مرزی و بزرگ استان محسوب می شود، گفت: دهستان هایی که در مسیر ساحل قرار دارند می توانند از وام های بدون بهره بهره مند شوند.

حسنی پور در ادامه به نقش دهیاران اشاره و تصریح کرد: دهیار در روستا وظایف گسترده ای بر عهده دارد ضمن اینکه شوراها نقشه راه را برای فعالیت دهیاران ترسیم می کند.

مدیرکل دفتر روستایی عشایری گیلان همچنین بیمه خانه های روستایی را از موارد در دست پیگیری استان اعلام کرد و در این باره گفت: مذاکره با چند شرکت بیمه انجام شده و موافقت رسمی برای بیمه خانه های روستایی نیز گرفته شده است.

وی اضافه کرد: بنا بر رایزنی ها ۵۰ درصد بیمه توسط سرپرست خانوار روستایی و مابقی توسط دفتر روستایی عشایری پرداخت خواهد شد.

حسنی پور به موضوع پسماند و بحث زیبایی راه روستایی پرداخت و افزود: شایسته گیلان نیست که در کنار بستر رودخانه ها و حریم راه ها، زباله ریخته شود و امیدواریم این معضل هرچه سریعتر با فرهنگ سازی و اقدامات مدیران رفع شود.