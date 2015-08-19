۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۳

با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

پالایشگاه قطران زرند افتتاح شد

کرمان- با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پالایشگاه قطران زرند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پالایشگاه قطران زرند، اظهار داشت: مواد شیمیایی فراوانی می توان از زغال سنگ به دست آورد و باید طرح های توسعه ای در کک سازی زرند در دستور کار قرار گیرد.

کرباسیان با اشاره به کمبود زغال سنگ در کشور، افزود: در حال حاضر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی زغال سنگ کشور است که در صورت نهایی شدن اکتشافات در کرمان این میزان دو یا سه برابر می شود.

وی گفت: کمک های اجتماعی جزء وظایف واحدهای تولیدی و صنعتی بوده و پالایشگاه قطران زرند نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد.

کرباسیان در خصوص مسائل زیست محیطی کارخانه کک سازی و پالایشگاه قطران زرند گفت: مشاور معتبر برای این پروژه ها در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاثیر ایجاد این واحدها در اشتغالزایی ابراز داشت: سرمایه گذاری در زغال سنگ در واقع به معنای توسعه است.

وی در خصوص ایمنی معادن گفت: در این خصوص برنامه های خاصی داریم و اولین وسایل ایمنی با نرخ وام پایین وارد کشور شده است.

کرباسیان با اشاره به اهمیت ایمنی کارگران در معادن یادآور شد: این مواد در حال توزیع بین معادن هستند.

وی یادآور شد: کارخانه کنستانتره مس سرچشمه با ۵۵۰ هزار تن ظرفیت به زودی به بهره برداری می رسد.

    • حسین ع ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
      با سلام خدا کنه مردم، قدرشناس زحمات کساني که شب و روزشون رو براي ساخت و راه‌اندازي اين صنايع گذاشته‌اند باشند و از نيت کساني که مغرضانه موضوعات حاشيه اي براي اين اقدامات (مثل اشتغال غير بومي - آلودگي - بردن منابع و سرمايه ها و ....) درست مي کنند تا شايد از آب گل آلود ماهي صيد کنند آگاه باشند.

