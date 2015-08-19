بی اعتنایی مصدق به مذهب و روحانیت باعث سقوطش شد

غلامرضا خارکوهی، پژوهشگر و تاریخ نگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با آنکه مصدق به پشتوانه روحانیت و مخصوصاً با حمایت آیت الله کاشانی به قدرت رسیده بود، اما پس از نیل به قدرت، رفتار های سياسی او و دولتمردانش در جهت انزوای روحانيت و انقلابيّون مذهبی پیش رفت كه در نتيجه، این عامل در وحله اول باعث تضعيف دولتش و از دست دادن پشتوانۀ عظيم مردمی و در وحله دوم موجب خوشحالی عوامل دربار و آمريكا و انگليس شد كه زمينه را برای اجرای كودتای شوم ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ فراهم كردند.

خارکوهی اضافه کرد: قطعاً اگر مصدق رفتار و ارتباط مناسبی با روحانیت و مخصوصاً آیت الله کاشانی و آیت الله بروجردی و نیروهای مذهبی داشت، مردم با فتوای علمای برجسته به خیابانها می آمدند و کودتاچیان شکست می خوردند. چنانکه در ۲۱ بهمن سال ۵۷ مردم با فتوای حضرت امام خمینی به خیابانها آمدند و کودتای آمریکایی- پهلوی را خنثی نمودند.

این پژوهشگر تاریخ تصریح کرد: تجربه انقلاب مشروطه و حکومت مصدق و دولت موقت بازرگان نشان داد که وحدت نیروهای ملی و مذهبی پایدار نیست و در جامعه مذهبی ایران، ملی گراها و ناسیونالستهای افراطی به درد حکومت و سیاست نمی خورند.

وی گفت: متأسفانه نه خود مصدق آدم مذهبی بود و نه اعتقادی به حکومت مذهبی و اجرای احکام خدا در حکومت داشت، بلکه او معتقد به نوع تعدیل شده ای از رژیم سلطنتی و شاهنشاهی بود که مشابه حکومتهای سکولار غربی است. لذا چنین حکومتی با اعتقادات مذهبی مردم و روحانیت سازگار نبود.

این مورخ انقلاب اسلامی گفت: اگر مصدق درست حکومت داری می کرد و جناح مذهبی را خانه نشین نمی کرد، محمدرضا شاه نمی توانست بیست و پنج سال روزگار ایران را سیاه کند و ایران را به مستعمره امریکا و اسرائیل مبدل نماید.

خارکوهی یادآورشد: متأسفانه مصدق پس از پیروزی نهضت ملی همان رفتاری را با روحانیت و مذهبی ها کرد که سیاستمداران غربزده بعد از نهضت مشروطه با علما و نیروهای مذهبی نمودند. در حالی که نهضت ملی نفت و حکومت ملی گراها با حمایت و پشتیبانی جدی نیروهای مذهبی پیروز شده بود، اما مصدق به عنوان شاخصترین چهره ملی گرا، مثل یفرم خانها و وثوق الدوله های مشروطه، اعتنایی به جناح مذهبی انقلاب نداشت. چون ملی گرایی برای مصدق از هرچیز بالاتر بود حتی از مذهب.