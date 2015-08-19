به گزارش ستاد خبری شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت قاسمی، معاون مدیر کل امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان از تدارک برنامه های گسترده همزمان با دهه کرامت از سوی این وزارتخانه خبر داد و گفت: دیدار با مراجع تقلید، دیدار و تجلیل از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و تجلیل از آنان، اعزام بانوان وزارتخانه به بارگاه حضرت معصومه (س) از جمله این برنامه ها است.

وی رونمایی از سند ملی ورزش کشور، برگزاری جشنواره انتخاب کتاب سال، برپایی نمایشگاه کتاب در ساختمان ستادی وزارتخانه، اجرای طرح صالحین با هدف سخنرانی با موضوع سیره رضوی با حضور بسیجیان وزارتخانه و کارکنان، برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع سیره رضوی، مسابقات ورزشی بانوان جام کرامت و برگزاری همایش جاده ولایت را بخش دیگری از برنامه هایی نام برد که در این ایام برگزار می شود.

قاسمی اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی، آذین بندی اماکن، ادارات مجموعه ورزشی، برگزاری جشن ولادت امام رضا (ع)، هدیه به افراد هم نام امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای ایام دهه کرامت ذکر کرد. بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد عضو شورای هماهنگی جشن های مردمی دهه کرامت هستند: وزارت کشور، آستان قدس رضوی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز رسیدگی به امور مساجد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف، شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، آستان مقدس شاهچراغ(ع) و وزارت آموزش و پرورش از جمله سازمان عضوهای شورای هماهنگی جشن های مردمی دهه کرامت هستند.

آستان مقدسه حضرت معصومه(س)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ستاد عالی کانون های مساجد کشور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان بسیج مستضعفین، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخی دیگر از سازمان های عضو این شورا هستند که در برپایی جشن های دهه کرامت مشارکت دارند.

شایان ذکر است، اول تا یازدهم ذی القعده (مشتمل بر اول ذی القعده ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ششم ذی القعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السلام و یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا (ع)) که به نام «دهه کرامت» نامگذاری شده است و بهانه ای است برای نشان دادن ارادت، ذوق و استعداد ایرانی برای پرواز با بال اندیشه های معنوی و روحانی به سوی خوبی ها.

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