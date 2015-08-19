به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور اعتصامی در دومین جلسه ستاد همکاری‌های بین‌المللی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه ستاد همکاری‌های بین‌المللی نیاز به اتاق فکر دارد، افزود: باید پیش زمینه و بستر کارها را آماده کنیم تا فعالیت‌های سازمان علمی و همراه با برنامه ریزی باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود: با تشکیل کمیته اصلی و اتاق فکر امکان هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌ها فراهم می‌شود و در سطح اول این کار به ساختار اطلاع رسانی جامع نیاز دارد.

اعتصامی ادامه داد: تولید نظام اطلاعاتی مناسب و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در کشور نظیر نشست‌ها و کنفرانس‌های علمی نیز از دیگر مسائلی است که باید برای آن برنامه اصولی داشته باشیم.