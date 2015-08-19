به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره ملی رضوی استان لرستان اظهار داشت: ما ایرانی ها افتخار این را داریم که به عنوان محبان اهل بیت (ع) شناخته شده هستیم و به این موضوع افتخار می کنیم.

وی وجود امام رضا (ع) را افتخاری برای کشور دانست و افزود: اگر می خواهیم محبت اهل بیت در وجود ما ریشه بدواند بایستی با کرامات این بزرگان آشنا شویم.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه آشنایی با کرامات اهل بیت(ع) در هر عصری بایستی متناسب با همان عصر و زمان باشد عنوان کرد: در این زمانی که عصر ارتباطات و سرعت گرفتن انتقال پیام ها از صادر کننده پیام به مخاطب است ما نیز برای انتقال پیام اهل بیت(ع) چاره ای نداریم جز اینکه از روش های نوین و امروزی در این راه استفاده کنیم.

خجسته پور استفاده از تکنیک هنر را یکی از بهترین ابزارها برای انتقال پیام اهل بیت(ع) به نسل های مختلف دانست و بیان داشت: تمام رشته های هفتگانه هنر بایستی در خدمت انتقال پیام اهل بیت (ع) به ویژه به جوانان باشد.

وی تصریح کرد: در عرصه انتقال پیام ها از طرق مختلف ما نیز نباید جا خالی داده و فضایی فراهم کنیم که پیام های نامناسب با فرهنگ اهل بیت (ع) در شبکه های اجتماعی و مجازی به سمع و نظر جوانان برسند بلکه بایستی آثار هنرمندان را در قالب پیام هایی کوتاه از اهل بیت ارائه داد.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه هدف از برگزاری چنین جشنواره هایی تجمیع آثار شرکت داده شده در آرشیوها نیست اضافه کرد: انتظار می رود متولیان امر نماهنگ هایی که برای این قبیل جشنواره ها تهیه می شود را در دسترس همگان قرار دهند ضمن اینکه لازم است حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار فرهنگی نیز رعایت شود.

خجسته پور با بیان اینکه انتقال پیام های کوتاه از اهل بیت(ع) در شبکه های اجتماعی باعث می شود جوانان با در اختیار داشتن اطلاعات درست صره را از ناصره به درستی تشخیص دهند افزود: اگر آثار فرهنگی در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده شود جوانان می توانند بخشی از معارف را به درستی دریافت کنند.