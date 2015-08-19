به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در اقدامی هتاکانه برای چندمین بار طی ماه های اخیر وارد صحن های مسجدالاقصی شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی نه تنها هیچ اقدامی در جلوگیری از ورود این افراد به مسجدا الاقصی انجام ندادند، بلکه از آنها حمایت نیز کردند.

به گفته شاهدان عینی، شهرک نشینان پس از ورود به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

در همین حال، رسانه های فلسطینی از وقوع درگیری میان فلسطینیان و شهرک نشینان پس از این اقدام آنها خبر می دهند.

گفتنی است، شهرک نشینان صهیونیست طی هفته ها و ماه های اخیر بارها اقدام به ورود به صحن های مسجدالاقصی و سر دادن شعارهای ضد اسلامی کرده اند.